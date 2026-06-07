EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

Los 'vecinos de toalla' son el mejor aliado para disfrutar de un baño tranquilo en la playa

José Luis, un oyente de Me Pones en Canarias, defiende a esos 'vecinos de toalla' que te cuidan las pertenencias mientras te das un baño en la playa. "Me gusta esa regla no escrita que hay con tus vecinos para dejar tus cosas y darte un bañito mientras ellos te las vigilan. A veces no hace falta ni decir nada, con una miradita...", le cuenta a Iván Infante. ¡Escucha su conversación completa!