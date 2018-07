Así reaccionan cuatro chicas acomplejadas con su físico cuando las retocan con Photoshop

En este experimento cuatro mujeres acomplejadas con su físico se someten a una sesión de fotos que después se editan por un profesional en retoque fotográfico. No te pierdas sus reacciones cuando ven sus fotos pasadas por Photoshop.

Es conocido por todos el daño que está haciendo el uso de Photoshop para mostrar caras y cuerpos perfectos que básicamente no existen pero hacen mella en la autoestima de las personas, principalmente en el de mujeres.

Por este motivo se ha hecho un experimento con cuatro chicas que tienen diferentes complejos con su físico en donde las maquillan, las peinan y les realizan una sesión de fotos profesional. Después, estas imágenes pasan por Photoshop eliminando imperfecciones, kilos de más e incluso años de más.

Lo curioso es cuando a las mujeres se les muestra las fotografias retocadas, que en lugar de ponerse contentas viendo que son "como querían ser", no se reconocen y no entienden porque quieren formar parte de un estándar que no les identifica.

Y es que la belleza reside en lo que te hace único/a, no en seguir unos cánones fabricados a los que nadie puede llegar.