Desperte, en el techo había una luz blanca, tenía un dolor de cabeza terrible, gire con dificultad el cuello y vi a una mujer con un niño en brazos, no dejaba de llorar.

Me dijo su nombre, se llamaba Sara, Sara Gil y ese niño era nuestro hijo, me quede impactado, no recordaba a esa mujer. Mi único recuerdo eran dos voces angelicales y sus nombres, una era Puchi, y la otra Laura Manzanedo, de un programa de radio que se llama Ponte a Prueba.

El doctor nos comentó que debido al trauma sufrido en la cabeza, podría tener pérdidas parciales de memoria, y que podría ser que nunca volviera a recuperar la memoria o poco a poco venirme recuerdos.

Estoy en casa, con Sara y el niño, escribiendo estas letra. Pongo la radio y ahí están esas dos voces, de repente empiezo a recordar…

Era domingo, estaba en el coche escuchando un programa, un programa caliente y divertido como el de todos los días. De repente recibo una llamada.

Cuando fui a coger el teléfono, me despisté y me empotré contra una farola. Lo demás ya lo sabeis…

Suena el timbre de casa, entran dos mujeres, saludan efusivamente a Sara. Me las presentan, Puchi y Laura Manzanedo. Me quedo blanco.

Soy Josep Lobató, por lo que me han contado Director de Ponte a Prueba.

Sigo recuperando memoria…