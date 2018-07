Sara y Laura se dejan llevar

Era una tarde calurosa en el estudio de Ponte a prueba, Sara acababa de recoger sus cosas y se disponía a salir cuando Laura Manzanedo por sorpresa le preguntó si le podía acercar a su casa. Sara como buena amiga y compañera aceptó y juntas se subieron al coche.Durante el trayecto estuvieron intercambiando las sensaciones que tenían del último programa, cuando ya estaban acercándose, Laura preguntó a su compañera ¿Por qué no subes un poco para agradecerte que me hayas traído? Sara ingenua a las intenciones de Laura aceptó.

Subieron juntas al apartamento de Laura, esta le invitó a una copa y a que se sentara en el sofá. Laura hablaba y hablaba pero Sara sólo pensaba en su bebé. Tras muchas copas, ya borrachas, Laura no esperó y se abalanzó sobre Sara besándola suavemente sus labios y bajando su mano por la falda de Sara. Sara impactada por la situación decidió seguir a su compañera y juntas empezaron a quitarse la ropa. Laura cogió a Sara y la llevó a su habitación donde la tumbó suavemente y comenzó a quitarle la ropa.Al día siguiente durante el programa no dejaban de mirarse y deseosas de repetir esa noche donde habían fusionado sus almas en una noche fantástica.