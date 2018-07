Un último suspiro

La bala en la sien. No pude evitar chillar, lo que hizo que esos asesinos se volvieran hacia la rejilla por donde miraba. Salí corriendo y ellos detrás de mí. El cuerpo de esa persona desconocida yacía sobre el cemento ya ensangrentado. Por más que corría, ellos estaban cada vez más cerca. A lo lejos vi una pequeña casa. Me dirigí hacia ella, pero justo antes de entrar, sentí unas manos húmedas que se aferraban a mí con gran fuerza.

No podía creer que mi hora iba a llegar. Acababa de salir de la radio, había sido una noche diferente. Me había despedido de Josep, Sara, Puchi y los demás. Aún recuerdo el “hasta mañana” de Josep riéndose de mi torpe caída poco antes de salir por la puerta. Miré el rostro de aquel hombre que me sujetaba cada vez con más fuerza. Me apuntó con su arma. Aterrada, cerré los ojos deseando que acabará cuanto antes.

Pensé que al menos moriría feliz. Había cometido errores en mi vida, por supuesto, había reído, había llorado, había conocido a personas maravillosas, había compartido experiencias increíbles... Había vivido. Pensé en mis padres, en las personas a las que conocía y quería tanto, en mis fans... Abrí los ojos y una vez más, miré al hombre. Su mirada era fría, por lo que me estremecí. “Laura,” me dije, “no tengas miedo, sé fuerte”.

Una lágrima recorrió mi mejilla y... ¡Pam!