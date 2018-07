Diez señales de que eres su novia y también su mejor amiga

¿Alguna vez has tenido un amigo con el que te sientes demasiado agusto? Demasiado, porque al mismo tiempo que sois amigos parecéis una pareja, con sexo incluido. ¿Se puede tener sexo y comportarse como novios siendo amigos?

Atento a las diez señales que nos cuenta El Sextante para saber que eres su 'novia' y a la vez su amiga:

1. Empezasteis como amigos

Las mejores cosas llevan su tiempo. Salir como amigos te ha permitido descubrir poco a poco su personalidad sin preocuparte por impresionarle. Con tranquilidad, sin estrés añadido.

2. Te hace reír todo el tiempo

Te hace sentir como una princesa, es un fiera en la cama y además os complementáis perfectamente, pero lo mejor son las risas que os marcáis juntos. Carcajadas que se convierten en algunos de tus recuerdos favoritos.

3. Quiere que estés alrededor

No importa si hay un plan de chicos o queda con gente que no conoces, él quiere que estés cerca. Y le sale de manera natural. Cuando está con sus amigos ninguno tiene la sensación de “mierda, vino con su novia”. Tú eres su amiga, y también lo eres de todos los demás.

4. Sabes lo que está pensando en todo momento

No es que puedas leerle la mente, pero estáis tan cómodos el uno con el otro que a veces lo parece.

5. Te ha visto en tus peores momentos

Ha estado a tu lado en tus peores momentos, ha mantenido el tipo y ha sabido escucharte y estar ahí cuando tú le necesitabas. Incluso cuando otros colegas no han estado a la altura de las circunstancias, él ha estado ahí para ti. Y tú para él.

6. Podéis pasar un día entero sin hacer nada

Podríais malgastar todo el fin de semana tirados en el sofá y aún así pasarlo estupendamente. No necesitáis que todos vuestros momentos juntos sean la bomba para sentir que los disfrutáis a tope. Os tenéis el uno al otro.

7. Las demás parejas os odian un poquito

Puede que no os lo digan a la cara, pero los celos les corroen. Y se les nota. Y es que vuestra relación puede hacer que otras parejas se vean demasiado aburridas a vuestro lado.

8. No necesitas separarte para coger aire

Tú sola sabes cuándo y cómo darte prioridad a ti misma y a las cosas que quieres conseguir sin tu pareja, pero todo lo que haces de alguna manera te hace sentir mejor si lo compartes con él.

9. Confía en ti profundamente

No sólo en lo básico. Damos por sentado que no le pondrás los cuernos nada más salir de casa y que él lo sabe, sino que también confía en ti para contarte esas cosas que no le ha contado a nadie, sus secretos o sus miedos.

10. Es como si aún estuvieseis empezando a salir

Todavía tienes esa energía de los primeros días, de cuando empezabais a conoceros, incluso después de llevar unos años juntos. ¡Disfrutadlo!