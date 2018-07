Seis maneras de contraer una ETS sin mantener relaciones sexuales

Contraer una Enfermedad de Transmisión Sexual no tiene que ser precisamente durante el coito. Te contamos cómo puedes contagiarte.

Aunque las transmisiones del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ha descendido desde los años 90, existen todavía muchos mitos sobre las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). A pesar de esta información, el Ministerio de Sanidad ha publicado un informe en el que recoge que el contagio por otras enfermedades sexuales ha aumentado considerablemente en España durante los últimos años.

Algunas de estas enfermedades sí manifiestan síntomas, como dolor al orinar, pero otras no. Estas son las llamadas ETS asintomáticas: "Muchas personas no notan signos de infección, por lo que no siempre sabrán que están infectados", asegura Pixie McKenna, doctora especializada del Servicio Nacional de Salud de Londres.

La aparición de nuevos anticonceptivos ha hecho que el uso del preservativo sea menos frecuente y esto ha causado el aumento del contagio de este tipo de enfermedades.

Si estás preocupado por si has podido contraer una ETS, visita a tu médico de cabecera o clínica de salud lo antes posible para hacerte chequeos y pruebas que son gratuitos y confidenciales.

Como la mayoría de la gente sabrá, estas enfermedades se contagian al tener sexo, aunque son muchos los bulos sobre el contagio de éstas. Por ejemplo, contagiarse al apoyarse en un inodoro, pero eso es bastante improbable. Lo que no sabréis es que existen algunos sitios raros donde podrías pillar una ETS.

1. Cacao labial

Una chica se pinta los labios / Pexels

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones más comunes y existen dos tipos: oral y genital. Ambos se pueden extender a través del contacto directo. Algunos tipos de VPH pueden provocar verrugas genitales o algún tipo de cáncer, aunque la mayor parte de las infecciones genitales por VPH son inofensivas y desaparecen solas. Si tienes un herpes en los labios y usas vaselina o cacao para hidratarlos, después de realizar sexo oral puede extenderse. Lo positivo de esto es que estas enfermedades no viven durante mucho tiempo en los objetos como el cacao o el pintalabios, aunque la clave está en no compartirlos. Si eres mujer y te pruebas pintalabios en las tiendas, deja de hacerlo, no sabes quién lo ha utilizado antes que tú.

2. Camas de rayos uva

Rayos UVA / antena3.com

Quizá a partir de ahora te pienses dos veces si estar moreno durante todo el año merece la pena. La luz ultravioleta no mata las bacterias, es más, la sobreexposición las puede hacer más resistentes. Bacterias como la del estafilococo pueden provocar infecciones en la piel, bacterias fecales o herpes. Si la cabina no está bien desinfectada y alguien tenía alguna ETS, tienes muchas posibilidades de pillarla tú también.

3. Depilación genital

Depilación / agencias

El vello púbico, si no lo sabéis, es una barrera natural para que no haya infecciones en estas zonas tan delicadas de nuestro cuerpo. Hay que mantener bien limpia la zona y recortar el pelo es más que suficiente. Los riesgos que conlleva la depilación son bastantes ya que favorece el contagio de ETS como los condilomas genitales, hongos, infecciones bacterianas estafilocócicas, herpes o sífilis.

4. Barba

Descubriendo a Walter Savage / Antena3.com

'Journal of Evolutionary Biology' ha publicado un estudio que asegura que los hombres con vello facial son los preferidos de las mujeres y los hombres para tener relaciones a largo plazo. Pero cuidado, porque desde hace unos años la barba está de moda y si quien la lleva no tiene un aseo adecuado, pueden acumularse muchos gérmenes, llegando a causar infecciones fúngicas (hongos) o herpes. Ya sabéis hombres ¡llevad bien aseadita la barba!

5. Cabinas de tatuaje

Tatuaje / Archivo

Cada vez es más extraño contraer una ETS en este tipo de sitios ya que tienen que estar desinfectados correctamente. Hace unos años era más peligroso contagiarse de hepatitis o VIH en estos sitios, pero las tiendas de tatuajes y piercings tienen protocolos muy estrictos de limpieza y hay una probabilidad mínima, por no decir nula, de que te ocurra. A pesar de esto, asegúrate cuando entras de que el material con el que te van a tatuar se saca de sus respectivos plásticos y están nuevos.

6. Toallas húmedas

El uso de la toalla en el gimnasio / Pixabay

Las ETS son tanto virus como bacterias, por lo que pueden acumularse en un lugar húmedo como en una toalla mojada y caliente. ¿Has oído hablar de la tricomoniasis? Se trata de una enfermedad de transmisión sexual con síntomas similares a los de una infección vaginal que puede vivir en toallas y otros objetos por mucho tiempo.