Así es la cafetería en la que robots sexuales realizan felaciones a sus clientes

Londres será la primera ciudad europea que abrirá un 'blowjob café', es decir, una cafetería en la que se realizan felaciones a los clientes mientras toman café. Lo curioso es que como Londres prohíbe la apertura de este tipo de establecimientos, el empresario Bradley Charvet ha optado por robots sexuales,que van a ser quienes se encarguen de realizar las felaciones a los clientes del local.

El creador del bar, basándose en el famoso libro 'Because it feels good' de la doctora Debby Herbenick, ha decidido que esta cafetería estará abierta entre las seis y las once de la mañana. La autora del libro asegura que "la eyaculación es una buena manera de empezar bien la mañana", razón por la cual ha tomado esta decisión. El desarrollador de la idea ha asegurado que, por el momento, tan solo contarán con robots sexuales femeninas. No obstante, se espera que de cara al futuro vayan introduciendo robots masculinos. Por el momento se desconoce cuándo abrirá este bar exactamente. No obstante, se espera que sea a lo largo de 2017 cuando la robótica llegue a un nuevo nivel en Londres. ¿Qué opinas de este tipo de negocios?