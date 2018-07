Condenan a una mujer gallega por llamar más de 2.300 veces al novio de su hija pidiéndole sexo

TENDRÁ QUE INDEMNIZARLO CON 4.000 EUROS

Una mujer de A Coruña ha sido condenada por delito de coacciones por llamar más de 2.300 veces en 11 meses al novio de su hija para que tuviera relaciones sexuales con ella. Pero no solo no consiguió su objetivo si no que ahora tendrá que indemnizar al joven con 4.000 euros además de tener una orden de alejamiento durante 3 años.