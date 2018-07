Jen Selter se proclama la chica con mejor culo de Instagram

Jen Selter, para los que no la conozcáis, es una de las instagramers más seguidas de la red. Sus glúteos perfectos han hecho que con tan solo 20 años sea conocida como 'el mejor culo de Instagram'.

Jen Selter es una estrella del fitness que calienta las redes con sus ejercicios a través de las publicaciones que sube día tras día. Si Kendall Jenner nos daba las claves para conseguir un abdomen perfecto, Jen, conocida como 'el mejor culo de Instagram' ha conseguido miles de seguidores gracias a sus glúteos tonificados.

Instagram se ha convertido en la red estrella para los famosos y no tan famosos que se pasan los días colgando selfies. La joven de tan solo 20 años, no ha pasado desapercibida ante la nueva tendencia en Instagram llamada 'belfie', y es que su trasero se ha hecho protagonista de todas sus publicaciones. Su fama en las redes sociales ha hecho que entre Instagram y Twitter sume más de 10 millones de seguidores. Con esto, hay que tener en cuenta que por una fotografía puede llegar a ganar miles de dólares. Sí, sí, lo has leído bien. Miles de dólares.

Si queréis tener miles de seguidores y conseguir uno de los cuerpos más deseados de Instagram, esta deportista cuenta con su propia aplicación en la que podéis encontrar todo tipo de ejercicios para tonificaros. ¿A qué esperáis, chicas?