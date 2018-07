Un belén hecho con juguetes eróticos desata la polémica entre los vecinos de Talavera

Por tercer año consecutivo un 'sex shop' de Talavera de la Reina, Toledo, ha colocado su peculiar belén de Navidad con juguetes eróticos en el escaparate. El problema es que no todo el mundo ha visto con buenos ojos la iniciativa del comercio. Héctor Valdivielso, responsable del establecimiento, cuenta todos los problemas que ha tenido desde la decoración del escaparate.''No había tenido ningún tipo de problema hasta ahor'', comenta este empresario de 29 años, “orgulloso” del peculiar belén del que presumía su establecimiento. De momento, lo han retirado del escaparate. “Hace días vino un señor que se definió como católico y que nos expresó su disconformidad con el belén. Me pidió permiso para rezar unas plegarias dentro de la tienda, se fue y ahí quedó la cosa”, recuerda. “Otro señor vino poco después con una mujer para exigir que retirase el belén. Me dijo que si no lo quitaba, lo retiraría él. Le acompañé a la puerta y me acabó insultando, diciéndome que era un asqueroso. Me avisó de que mi actitud tendría consecuencias”, comenta. En ese momento, la pareja de Valdivielso llamó a Policía Nacional, que acabó calmando al individuo.

En un primer momento, el dueño del establecimiento optó por no denunciar, sin embargo, las cosas empezaron a ponerse feas y comenzaron a ser muchas las personas que se plantaban en el comercio para insultarle y amenazarle. Fue entonces cuando decidió denunciar.

A quien le ha sorprendido enormemente estas reacciones han sido al creador de la obra, un escultor de larga trayectoria que reconoce que ''el belén puede gustarte más o menos'', pero no cree que sea ''vulgar u ofensivo''. Estamos hablando de un 'sex-shop', nadie viene hasta aquí para rezar un ave maría.

El belén está inspirado en la pieza original de Yáñez para Non Sit Peccatum, El Lancero. / Agencias

Se trata de un dildo que conecta la tradición cerámica de Talavera con el sexo. “Ya hemos vendido casi un centenar”, comenta Valdivielso, mientras que el autor reivindica su creación como “un juguete sexual en el que prime la belleza, igual que en el belén”. De momento, el responsable del establecimiento ha decidido retirar la polémica escena navideña de su escaparate. La ha sustituido por un cartel en el que invita a participar en la siguiente encuesta online:¿Cree que se debe retirar el belén del escaparate? De momento gana el no.