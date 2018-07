Mel B habla de la relación que tuvo durante 5 años con una mujer: "No fue ningún experimento"

La Spice Girl Melanie B ha hecho nuevas declaraciones de la relación que mantuvo con una mujer durante 5 años en los British LGBT Awards : "Me enamoré de una mujer durante 5 años. Un experimento no dura 5 años".

Melanie B ha vuelto a hablar sobre la relación que mantuvo con una mujer en el pasado. Ha sido durante los British LGBT Awards en los que la artista, sin desvelar la identidad de su ex pareja, explica que no se trató de una etapa de "experimentación", si no que realmente se enamoró de una mujer durante 5 años: "Un experimento no dura 5 años".

Además, a la pregunta de que si sufrió alguna situación homófoba por esta relación la cantante explica que decidió irse de casa para vivir su sexualidad libremente: "Siempre he sido una persona independiente. Mientras sea respetuosa con mi círculo más cercano y no haga daño a nadie la gente puede juzgarme por todo lo demás, pero eso no me afecta".

La artista también declaró que no le importaría que una de sus hijas tuviese una sexualidad abierta como ella: "No es algo a lo que les incitaría, pero no lo escondería debajo de la alfombra. Lo que mis hijas quieran ser lo celebraré".

Actualmente Melanie lleva 9 años casada con el productor Stephen Belafonte con el que tiene pensado renovar sus lazos matrimoniales en su décimo aniversario pero se declara abiertamente bisexual y apoya la igualdad y diversidad sexual.