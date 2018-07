'Patria' el atrevido anuncio del Salón Erótico de Barcelona que critica la hipocresía de nuestro país

El Salón Erótico de Barcelona ya nos sorprendió el año pasado con El manifiesto de Nacho Vidal, en el que el actor proponía cambiar armas por vibradores y las guerras por orgías.

Para la edición de este año no se quedan cortos y nos presentan Patria, una pieza creada por la agencia Vimema y dirigida por Carles Valdés. En este caso es la actriz porno Amarna Miller la que desmonta la sociedad en la que vivimos dejando claro que, aunque el mundo del porno o la prostitución sea un tema tabú y mal visto; aprobamos y consentimos cosas como el toreo como forma de arte, la corrupción política, la falsedad de la Iglesia, el racismo y la homofobia.

"Me llamo Amarna Miller, soy actriz porno y nací en un país hipócrita. Donde la misma gente que me llama puta, se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero que permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a los ladrones. Donde se salva a los mismo bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico, pero que pone medallas a las vírgenes. Que trata a los que migran como héroes, y a los que inmigran como basura. Un país donde se supone que los guardianes de la moral pueden ser los más peligrosos. Un país donde la prostitución aún no es legal pero cada año crece el número de clientes. Un país que se cree libre y tolerante donde un árbitro recibe amenazas por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita. Pero algunos, no nos rendimos".