Carlos Baute revela a Chenoa la frase con la que sus hijos le recuerdan cada día su canción 'El chisme'

Carlos Baute presenta Ni la mitad, su nuevo single que llega un año después de El chisme, su colaboración con Chenoa. Y para hablar de ambas canciones se ha pasado este viernes por el bar de Tómatelo menos en serio, el programa de Chenoa que se emite las madrugadas de jueves y viernes en Europa FM

Ni la mitad es una canción que nace de la historia de un fan. "Un día hice un directo y dije a mis seguidores: 'Me encantaría que me mandasen historias y en base a eso escribo una canción'. Esta historia me flechó. Me inspiró y salió la canción", ha contado sobre el tema que ha salido a promocionar por las calles de Madrid de una manera muy peculiar.

Aprovechando la semana de Halloween, Carlos Baute se puso una máscara y se convirtió en músico callejero. "Fue una idea de mi mánager. Me daba mucha vergüenza", ha contado Baute que al quitarse la máscara ha vivido reacciones increíbles de los fans, como se puede ver en sus redes sociales y en su canal de YouTube.

De El chisme, la canción que interpreta con Chenoa, tiene otras anécdotas muy distintas que contar. Un año después del lanzamientos, Baute dice que sus hijos se la recuerdan cada día.

"Aún me dicen Adiós, good bye, me fui", le ha dicho a la presentadora del programa sobre el segundo párrafo del tema. Dice así:

Te creíste el chisme, yo me voy, voy, voy

Si quieres la razón yo te la doy, doy, doy

Yo no me quiero ir pero me voy, voy, voy

Adiós, goodbye, me fui

De la grabación del videoclip de esta canción también tiene una anécdota que contar. La ha sacado Chenoa.

"No es que parezca que lleve un sujetador, es que lo llevo", ha dicho también colaboradora de Cuerpos especiales a la que se ha unido Baute en esta anécdota. "Te estabas cambiando y nos volvimos locos y te dijimos 'por favor, quédate así", ha añadido.

La noche más legendaria de Carlos Baute

Carlos Baute ha tenido que someterse a las preguntas clásicas de Tómatelo menos en serio y ha recordado su noche más legendaria.

Fue hace 10 años y no la recuerda. Se la han mostrado en vídeo.

"Yo borré cassette", ha contado sobre esa noche que vivió con sus cuñados una Navidad en Letonia a menos de 18 grados.

La cuestión es que no tolera el alcohol y ese día se pasó. Fue una noche legendaria, muy divertida y un poco atropellada.

"Me caí en el hielo", ha contado el cantante que terminó sangrando y al que esa experiencia le sirvió para sacar una conclusión. Beber más de la cuenta no le merece la pena.

Aún así, después de ver los vídeos puede decir que no se amuermó: "Fue muy divertido. Empecé a bailar break dance, hice piruetas".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa