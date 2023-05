Elísabet Benavent: "No odio a Valeria, pero tengo ganas de que haga su camino y yo el mío"

Elísabet Benavent presenta Cómo (no) escribí nuestra historia, su libro número 24 del que ha hablado con Chenoa este jueves en Tómatelo menos en serio.

Su nueva novela es la historia de una escritora de éxito, que tiene un bloqueo creativo y se obsesiona con matar a su personaje más famoso.

¿Es una obra autobiográfica? ¿Hay tanto odio a Valeria en Elísabet Benavent? "No la odio, me ha traído cosas muy buenas en la vida pero tengo muchas ganas de que ella haga su camino y yo haga el mío. Fue mi primera novela, la que me trajo toda la suerte, pero...", ha reflexionado la autora, que sí reconoce hay algo suyo en el libro.

"Hay ficción, no diré cuánta porque este es el juego y que el lector decida", ha añadido la autora, que dice que esta es su novela más histriónica: "Es en la que me siento más reflejada, igual es por eso".

La escritora ha reconocido que también se hizo una promesa al principio de su carrera: "No repetirme y ponérmelo difícil con cada libro". Eso le ha llevado a hacer libros muy distintos, algunos más queridos que otros: "Tengo mucha manía a una bilogía. No voy a decir cuál porque quedaría feo".

La autora reconoce que se inspira en las historias de la gente que la rodea y, de hecho, sus amigas le han dicho que ya no le van a contar cosas porque se ven reflejadas en sus libros. "Ellas creen que sí pero cuando se toman un par de vinos, yo siempre tomo nota mental. Aguanto mejor que ellas, así que para mí es buenísimo. Pero soy buena y al día siguiente les pido permiso", ha contado la autora que tiene una nota en su despacho: "Soy escritora, todo lo que digas o hagas puede ser usado en una novela".

"Lo peor es que cuando se reconocen en cosas que no son suyas y les sienta mal. Tengo una amiga que está empeñada en que es un personaje que cae mal y no lo es", ha seguido Benavent, que asegura que escribe mejor en ruptura aunque 17 de sus libros los escribió "estando en amor absoluto".

De sus libros también tiene una confesión que compartir: "Primero hago el libro y luego el título, los títulos me cuestan un montón".

La noche legendaria de Elísabet Benavent

La escritora ha recordado también su noche más legendaria, el día anterior a la fiesta de Sant Jordi de 20189.

"Me fui a la firma al día siguiente durmiendo una hora y media y yo era la que había dormido más... Lloré de la resaca", ha contado. "No lo he vuelto a hacer aunque lo pasé increíble. La noche ha pasado a los anales de la historia".

Elísabet Benavent también ha respondido al mensaje que le dejó escrito Vanesa Martín. ¿Qué es para ti la felicidad?

"La felicidad son momentitos. Es como un mosaico con teselas, si todo el rato fuera feliz no se vería el dibujo", ha reflexionado. "Es que no me fío de la gente feliz, algo esconden".

