La inesperada forma con la que Vicky Luengo consiguió su papel en 'Reina Roja': "No entendía nada"

Vicky Luengo -o Victoria, como ella quiere que la llamen- se mete en el papel de la mujer más inteligente del mundo en Reina Roja, la serie que se ha estrenado este mismo jueves y está basada en las novelas del escritor Juan Gómez-Jurado.

La actriz ha venido a Tómatelo menos en serio para demostrar a Chenoa y Ventura que ella es incluso más lista que su personaje Antonia Scott y promocionar el último lanzamiento de Prime Video: "Ella está encerrada en su casa y viene Jon Gutiérrez (Hovik Keuckerian) a convencerla que se una a una organización secreta que investiga crímenes".

La actriz mallorquina se quiso meter bien en el papel para no caer en estereotipos y pasó algunos días con personas muy inteligentes, descubriendo que lo pasan mal: "Se sienten incomprendidos y muy frustrados porque nada está a la altura de cómo conciben el mundo".

Una de las anécdotas más sorprendentes que nos ha contado es que descubrió las novelas porque la gente no paraba en Twitter de decirle que ella era como Antonia Scott: "Yo no sabía qué era eso hasta que vi que eran unos libros". Se los leyó y mandó un mensaje al escritor para darle la enhorabuena por el personaje.

"Él me respondió: 'Te vas a reír, dame el número que te quiero proponer algo'", ha detallado. Y así fue cómo consiguió el papel en Reina Roja.

Vicky Luengo recibió recientemente el Premio Arte 2024 de la Fundación Princesa de Girona de la mano de la reina Letizia, donde tuvieron unos minutos para hablar y la monarca le confesó que había visto otros proyectos suyos como Suro y le había gustado.

La reina Letizia con Vicky Luengo

La batalla de Vicky Luengo contra el pánico escénico

Y se ha abierto sobre los dos años que pasó sufriendo pánico escénico: "Estrenaba una función de teatro y se me empezaron a dormir las manos y los pies y me dijeron que era ansiedad. Lo que hice fue quitarme importancia porque me estaba mirando demasiado".

"Estás tan expuesto a la gente que siempre puede aparecer ese miedo, aunque cada vez lo relativizas más", ha planteado.

Como no puede ser de otra forma, ha explicado que su noche más legendaria fue este fin de semana, donde empezó jugando a una batalla de láser en el campo con sus amigos. Ella iba disfrazada de Victoria Beckham y terminaron todos bailando y metidos en una piscina".

