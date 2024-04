La reflexión de Violeta tras contar cómo dijo a sus padres que forma parte del colectivo LGTBIQ+

Son un referente LGTBIQ+ y reconocen que siempre han contado con el apoyo de sus padres y gente cercana.

Violeta y Chiara, las concursantes de Operación Triunfo que han visitado este viernes Tómatelo menos en serio, cómo fue el momento de hablar de su identidad sexual con sus padres. "Yo se lo dije en el Aquapark", ha recordad Chiara, que tenía 17 años en aquel momento y estaba liada con un chico. "Él quería más, se lo conté a mi madre y me preguntó por qué no probaba. Le dije que creía que me gustaban las chicas y estaba ahí mi padre que lo celebró", ha añadido.

Violeta tampoco tuvo ningún problema en contarlo y recibió en todo momento el apoyo de su casa. "Creo que las dos tenemos suerte con nuestras familias", ha dicho la cantante, que mira hacia el futuro pensando en el cambio. "Ojalá un día en que no haya que decirlo", ha señalado recibiendo el aplauso de su amiga y compañera: "Exacto, literal".

