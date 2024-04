Chiara y Violeta hablan de la vida después de OT: "Ruslana me dijo que no quería vivir conmigo"

Tómatelo menos en serio ha desplegado su alfombra roja para recibir a Violeta y Chiara, las concursantes de Operación Triunfoque ya habían estado en el bar de Chenoa y Ventura por separado y que prometieron volver juntas. Lo han hecho y de lo primero que han hablando es de la noche legendaria que comparten.

Por supuesto, fue dentro de la Academia de OT, tras la gala en la que las nominaron a las dos. "Se nos fue la cabeza. Estábamos en plan delirio. ¡Momento pavo total! Estuvimos toda la tarde de risas y llantos. Todo el mundo estaba harto de nosotras", han contado sobre los previos a esa noche legendaria en la que terminaron con la funda del nórdico en la sala de ensayo haciendo chorradas. "Dijimos que íbamos a hacer huelga hasta que no llegara Toni Hinojosa por la mañana, que estaríamos ahí en plan Yoko Ono y John Lennon. Lo pasamos muy bien".

Violeta y Chiara están ahora volcadas en la gira de Operación Triunfo, que arranca el sábado 27 de abril en Bilbao y de la que han compartido algunos detalles con Chenoa y Ventura. No estarán sus singles por una cuestión logística pero sí I Kissed a Girl. ¿Habrá beso? "Habrá que venir para comprobarlo", han dicho ante la pregunta de la presentadora, que reconoce que flipó cuando lo hicieron en la gala de OT.

Las dos artistas han iniciado su vida fuera de la Academia junto a los otros concursantes del programa, aunque ninguna de ellas se ha convertido en compañeras de piso del resto de triunfitos.

"En el piso de Los Sobaos están Omar, Salma, Álvaro y Bea", han contado Chiara, que todavía no tiene piso, y Violeta, que está en uno temporal porque quiere instalarse en una casa sola. "Está invitada la Kiki también, pero ya veremos. Estamos gestionando", ha explicado.

Chiara no tiene casa pero sí una exclusiva que compartir con los oyentes de TMES: "El otro día Ruslana me dijo que no quería vivir conmigo". "Yo la entiendo. Estábamos hablando y me dijo, yo creo que contigo no podría vivir. Pero es que me conocen en un ambiente...", ha seguido contando la concursante, que tiene las puertas abiertas de casa de Chenoa. "Yo se lo he dicho a todo el equipo", ha asegurado la presentadora, dispuesta a salir de casa a cualquier hora de la noche para ir al rescate de algún triunfito que necesite ayuda.

Los nuevos 'singles' de Violeta y Chiara

No solo ha dado tiempo a hablar de las cosas de OT en la entrevista, también han hablado de sus nuevos trabajos. Después de sacar Mala Costumbre, Chiara ya tiene un lanzamiento en camino. "Es la otra canción que escribí en la academia. La última letra que escribí dos días antes de irme", ha contado sobre esta historia de desamor que aún no tiene fecha de lanzamiento. "Se van a venir cosas muy guays", ha añadido.

Violeta, que lanzó en plataformas El X venir, ya tiene su siguiente canción lista: "He estado en el estudio, he hecho varias canciones pero hay una que tiene que ser la siguiente. No es tanto la historia, es más por el feeling. En El X venir me curré mucho el concepto y este es más de la atmósfera musical, cómo te hace sentir".

De momento son proyectos en solitario, aunque no descartan una colaboración futura. "Podría ser, habría que verlo", han dicho a Chenoa esbozando una leve sonrisa.

En la entrevista también ha habido juegos, que ha propuesto Ventura a las dos cantantes. En el primero quiso saber cómo de amigas son preguntándoles acerca de cuestiones personales de la otra —¡resulta que Chiara duerme desnuda con antifaz!— y en el segundo se han dedicado a cantar. Las Kivis se han enfrentado a Chenoa en la prueba musical Tu canción me suena.

