Tanxugueiras canta 'Cuanto tú vas' de Chenoa en gallego y opina sobre Blanca Paloma en Eurovisión

La magia ha llegado este viernes a Tómatelo menos en serio. Las meigas (así es como se llama en Galicia a las hechiceras) de Tanxugueiras, Aída Tarrió y las hermanas Olaia y Sabela Maneiro han visita el bar de Chenoa para ayudar a Ventura a conseguir la juventud eterna. De paso, se han quedado a charlar.

Las cantantes, que aspiraron a representar a España en Eurovisión 2022 con Terra, se han pasado por el local para hablar sobre su último single, Aire, la actuación de Blanca Paloma en Eurovisión 2023 y también de cómo llevan las críticas. Todo esto con el broche final de una versión en gallego de Cuando tú vas que ha emocionado a Chenoa y le ha dado un toque muy folclórico al tema estrella de la autora.

'Aire', lo nuevo de Tanxugueiras

El Aire de su single sí les gusta, pero el de Madrid, nada de nada. Es "sequito", "intenso". "Cuando llegamos aquí y subimos al taxi, dije, joder este aire seco de mierda ya está aquí", ha contado entre risas Aída. Nada que ver con el que se respira en su tierra.

Videoclip de 'Aire', el último lanzamiento de Tanxugueiras.

El sencillo de las tres gallegas llega después meses desde el lanzamiento de su disco Diluvio. Pero no os vengáis arriba, que no se está cociendo aún ningún álbum. Ya vendrá.

"Lo que tenemos es que vamos a lo que nos salga en el momento, sí que hay cosas y estamos trabajando mucho pero...", ha confesado Olaia. Las prisas de las redes y el ansia de los fans no les afectan. "Parece muy fácil hablar desde una oficina tecleando, pero la inspiración es distinta".

El "ailalá" del folclore y su crítica

Quien escuche a Tanxugueiras sabe que lo suyo es el ritmo urbano fusionado con la música tradicional gallega. Folktrónica. Una música en la que el "ailalá", como ellas lo definen, es el gran protagonista, aunque haya a quienes no les convenza.

"Mucha gente nos dice: '¿No sabéis hacer otra cosa que no sea larala, lerele?", ha contado Aída, que contesta: "Sí, pero es que la base de la música tradicional es esa. Si a las señoras que cantaban antes las coplas tradicionales le quitas el ailalá...".

"Nos falta el ililí", se ha reído Olaia, a la que contesta su gemela. "Como no entienden gallego, pues algo van a cantar: larala, lerele, lurulu", se ríen. Mientras tanto, ellas se dedican a cuidar su música y hacer lo que saben. Cantar y fundir sus tres voces. Un sonido que consigue reconocerse en cualquier contexto.

Tanxugueiras entona 'Cuando tú vas' en gallego

La cantante y dueña del bar es una gran referente para las gallegas desde los inicios. "Cuando era pequeña, mi madre siempre me cortaba el pelo por aquí [por encima de los hombros] y mi frase era: quiero tener el pelo como Chenoa", ha confesado Aída. La abuela de las gemelas también se encargó de inyectar cultura chenoísta en su casa: "Estaba de ti hasta las narices. Desde que escuchó la canción, cada vez que me tenía que decir algo, mi abuela siempre me cantaba: cuando tú vas, yo vengo de allí".

Chenoa les ha propuesto un juego. ¿Qué pasaría si una canción que ya existe se hace en gallego? El trío ha podido elegir entre versionar Bizcochito, de Rosalía, la sesión de Shakira y Bizarrap o Titi me preguntó, de Bad Bunny. Pero Ventura ha sorprendido a última hora con un bonus track: entonar en un gallego folclórico el mítico Cuando tú vas de la exconcursante de Operación Triunfo. Ha sido la elegida.

Mientras el espectáculo daba comienzo, nuestra dueña ha muerto de ilusión al escuchar una original y auténtica versión de su tema.

Su opinión sobre Blanca Paloma

La cantante Blanca Paloma representó a España el pasado 13 de mayo en Liverpool, pero obtuvo un injusto resultado que la colocó en el puesto 17. La ilicitana ganó la edición de Benidorm Fest 2023, pero también se postuló en el certamen de 2022 con el tema Secreto de agua, coincidiendo con el Terra con el que se presentó Tanxugueiras. Chenoa ha querido saber qué opinan las gallegas de la actuación de Blanca en Eurovisión, que ha suscitado opiniones dispares sobre si era una apuesta que se iba a entender o no en Europa.

Actuación en vivo de Blanca Paloma cantando 'EAEA' en Eurovisión 2023.

"Genial". "Brillante". La opinión de las tres es unánime. "Lo hizo muy bien. La propuesta fue muy buena", a lo que Aída ha añadido: "La puesta en escena te puede gustar más o menos, a mí me gustó, pero vocalmente fue increíble".

Aída y Olaia no se volverían a presentar. Al menos por ahora. "En Galicia hay tantos grupos que pueden ir al Benidorm Fest, que es un escaparte tan grande para enseñar tu música, que creo que volviéramos nosotras no tiene mucho sentido", ha explicado Aída. "Loreen lo ha hecho 10 años después", ha rebatido Chenoa. A lo que Sabela ha sorprendido: "Yo iría de solista". La otra opción es que se presente Chenoa y las lleve de coristas.

Cuando Aída se fue de festival con una vaca

Todo fue culpa de los brilli brilli. Olaia y Aída habían ido a un festi. "Lo estábamos pasando muy bien y no sé cómo, acabé en un descampado con una vaca", ha contado Aída.

"A Olaia la pintaron con pinturas fluorescentes, guapísima y yo me fui con unos asturianos majísimos que conocí. Me dijeron 'ven que te pintamos nosotros como ella'. Me fui con ellos, me pintaron la cara fatal, hecha un cuadro. De camino me perdí, me llamó Olaia y solo sabía decir: 'no sé, estoy con una vaca".

Pero la noche no terminó ahí. "Después me quedé sin querer dormida en el baño de Pardiñas [el festival] con la puerta abierta. Estaba muy cansada". "Todavía tengo miedo de que algún día salga algún vídeo mío del baño del festival".

Así que, que nadie se lleve las manos a la cabeza si lo ve filtrado en Twitter.

