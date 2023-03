Valeria Ros: "Yo estoy a dos velas, pero soy buena dando consejos"

Directa de Barcelona ha venido Valeria Ros a Tómatelo menos en serio, el late night de Chenoa en Europa FM. Y directa también de vivir una noche legendaria. Perfecta para recordar en el programa.

"Es legendaria porque no me acuerdo de nada", ha contado ante la pregunta de la presentadora. "Tengo flashbacks de un DJ griego como de 60 años", ha añadido sobre el artista, que no le hizo demasiado caso pese a su insistencia. "A mí los tíos si pasan de mí ya me gustan. Él me hizo gracia porque no me hizo ni caso", ha apuntado sobre su compañero de fiesta. "¡Si no se ha visto en otra!".

Con esta historia ha empezado la entrevista de Valeria Ros, que esta temporada se estrena como presentadora del reality de HBO Max FBoy Island.

"Para mí la prioridad es que la chica se vaya con el mejor", ha contado sobre el programa en el que dice ejerce de "amiga" de las participantes. "Hago como si estuviera en un bar con mis amigas. Hago un poco de coach... Yo que estoy a dos velas... Se me da fatal... pero soy buena dando consejos", ha añadido sobre el reality del que ha visto el tráiler con Chenoa, que ha hecho un descubrimiento al verlo.

"¿Te puedo decir una cosa? Acabo de reconocer en tráiler a un chico", ha exclamado Chenoa. "Es Urci. Hizo un video con Barei y conmigo", ha añadido sobre el trabajo de las dos artistas en Las chicas buenas.

"Es un tío majo, un tío increíble. Es tan amor que no gusta", ha dicho Valeria Ros sobre el concursante a modo spoiler.

La colaboradora de Zapeando se estrena como presentadora y reconoce que ha estado supercentrada en el trabajo. No se dispersó pese a que los ojos se le podían ir mirando a los concursantes: "Era la primera vez que hacía esto y estuve superprofesional".

Valeria Ros ha hablado de este nuevo proyecto y también ha hecho confesiones del pasado. La presentadora, que usa para su nombre artístico el apellido de su abuela, tiene muchas anécdotas de juventud. Desde su Erasmus en Finlandia hasta su época hippy.

"Sé hacer cariocas, tuve mi época hippy y me dio por las cariocas a tope", ha confesado a Chenoa sobre esta etapa. "No era en semáforos, era en un parque y pasaba la gorra", ha matizado sobre la presentadora que, en una ocasión, llegó a hacer hasta fuego.

Las historias de Valeria Ros también pasan por Londres, donde fue camarera en varios locales. En uno solo duró un día. "Me echaron nada más llegar".

