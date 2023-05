De cantante a cantante, Rayden se despide con su último álbum 'La Victoria Imposible': "Era la pieza que faltaba"

Esta vez, la cita de este sábado ha ido de una conversación entre colegas de profesión. Se nota porque se entienden.

Además de dueña de nuestro bar, Chenoa sabe lo que es dedicarse a afinar en los micrófonos de muchos escenarios. Algo que David Martínez Álvarez -como se llama realmente el artista- quiere dejar de hacer a partir del próximo año, cuando termine la gira de La Victoria Imposible, tal y como anunció en marzo el cantante.

"Siempre seré Rayden"

Pero deja una cosa clara: "Siempre seré Rayden". Aunque aparezca tachado en los libros que escribe -por pura practicidad-. Es muy claro al respecto: "Sí, es un adiós definitivo", a lo que añade: "De la música en primera línea. Componiendo y produciendo para otros artistas, no".

Llega a Tómatelo menos en serio con el brazo derecho envuelto en papel film. Acaba de tatuarse "22", por su canción Alma 22, single de este último álbum, que habla de amor y cuyo videoclip protagoniza él mismo con su pareja actual, la modelo Beatriz Fernández.

Videoclip de 'Alma 22', uno de los temas del último álbum de Rayden, La Victoria Imposible.

Como si se tratara de un puzle, habla de su última entrega como cantante: "Este disco era la pieza que faltaba para que se entendiese la imagen". Lo siguiente será otra cosa. "Tengo otras inquietudes y ya está", aclara.

Otras inquietudes muy relacionadas con la escritura: "Con la novela he sentido vocación por primera vez". En enero de 2023, el de Alcalá de Henares lanzó su último libro El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, una novela inspirada en su propia canción lanzada en 2021: La mujer cactus y el hombre globo.

Un título que se suma a anteriores publicaciones como Herido Diario (2015), TErminAMOs y otros poemas sin terminar (2016) o El Mundo es un gato jugando con Australia (2019).

Videoclip 'La mujer cactus y el hombre globo', de Rayden.

A raíz del anuncio de su retirada, le ha sonado el teléfono para ofrecerle proyectos. Aunque tiene preferencias, aparte de escribir y componer. "Me gustaría empezar como manager", admite.

El artista de 37 años era antes integrante de A3Bandas, el grupo madrileño de rap que tuvo con DJ Mesh y Lumier. "Hace 22 años que mis amigos dijeron de hacer música. Me sumé al carro por no quedarme atrás. Dije: yo hago poesía, no puede ser tan difícil. Y hasta aquí", repasa.

Ahora está escribiendo su segunda novela. Mientras tanto, en este año y medio de gira que le espera, revela: "Quiero atesorar momentos con mi banda".

Rayden ha confesado la reacción de su hijo de siete años, que le respondió enfadado mientras arrojaba el tenedor al plato durante la cena: "Me parece fatal. La gente se va a poner triste sin tus canciones".

Él mismo es quien echa tanto de menos al cantante cuando este se ausenta por estar de gira. Lo que seguramente el pequeño Diego no sepa es que una de las cosas que su padre pretende dejando los escenarios es pasar más tiempo con él. “No quiero volver a tirarme 20 días lejos de mi hijo en mi vida”, explicó cuando anunció su retirada.