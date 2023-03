Rayden anuncia que se retira de la música para dedicarse a la escritura

Rayden dice adiós a la música

El cantante madrileño acaba de comunicar a través de una rueda de prensa que se retira de la música después de 23 años de carrera para dedicarse a la escritura.

"Desde pequeño tengo la sensación de que en la vida me he guiado bajo la maldición del hermano pequeño, que lo elige todo por descarte al ver los errores del mayor. Yo no tenía vocación por la música, pero sí por la escritura", ha confesado el artista a EFE sobre esta decisión personal.

El intérprete de Mujeryego ya había dejado alguna pista en sus redes sociales de que hoy daría una gran noticia a los medios de comunicación, lo que no se esperaban sus fans era el anuncio de su retirada, que ha terminado de confirmar con un comunicado oficial.

El lanzamiento de su próximo y último disco, La victoria imposible, verá la luz el 21 de abril —y tiene colaboraciones con Álvaro de Luna y Dani Fernández—. Además, comenzará mismo día una gira de despedida para decir 'hasta siempre' a su carrera y a sus fans, que lo han acompañado en esta andadura durante más de dos décadas, y que finalizará en agosto de 2024.

El motivo más importante de esta decisión

Su vocación por la escritura no es el único motivo que ha llevado a Rayden a tomar esta decisión.

"No quiero volver a tirarme 20 días lejos de mi hijo en mi vida. No quiero pasar tanto tiempo fuera de mi casa. Nada es tan importante: ni nosotros somos tan importantes", ha contado el artista en una entrevista con El País, asegurando que se despide de “los discos, de las canciones y de los escenarios para siempre”.

Respecto a la gira, lo tiene muy claro: "No quiero arrastrarme por los festivales. Ahora que estoy en mi mejor momento puedo elegir, y elijo desengancharme”.

"Esto es definitivo. No voy a volver dentro de un tiempo con otra formación o a anunciarme en solitario. No, no, no. Mi carrera musical se acaba en agosto de 2024. No voy a arrastrar al muerto. Quiero ser honesto", ha añadido tajante.

Su amplia trayectoria musical

Rayden se coronó en 2006 como ganador mundial de las Batallas de Gallos Red Bull.

A sus 37 años, cuenta con siete proyectos en solitario: Estaba escrito (2010), Mosaico (2012), En alma y hueso (2014), Antónimo (2017), Sinónimo (2019), La casa de papel (2020) Homónimo (2021).

Además suma otros nueve entre A3Bandas y Crew Cuervos, dos grupos de rap de los que formó parte entre los años 2003 y 2012.

A estos 16 proyectos musicales durante los últimos 23 años, le sumamos su participación en el Benidorm Fest 2022, la primera edición del concurso para representar a España en Eurovisión, al que se presentó con Calle de la llorería.

Su faceta como escritor

El acercamiento de la mujer cáctus y el hombre globo ha sido la novela que ha llevado a David Martínez Álvarez, nombre real de Rayden, a tomar esta decisión.

El libro fue todo un éxito incluso antes de su lanzamiento oficial, y en la preventa consiguió agotar todos los ejemplares en un solo día.

El autor cuenta con otros tres libros en el mercado: Herido Diario (2015), TErminAMOs y otros poemas sin terminar (2016) y El Mundo es un gato jugando con Australia (2019).