David Otero: "He tenido una infancia muy bonita pero también un mundo interior muy intenso"

Empezaba la tarde y David Otero no sabía todavía lo que se enfrentaba. El cantante comenzó la promoción de su nuevo disco,'1980', conectando en directo con los espectadores de Facebook Live, donde ha explicado el proceso creativo de este álbum. '1980' es un viaje en el tiempo. "He tenido una infancia muy feliz y super bonita, pero siempre he tenido una parte intimista, un mundo interior muy potente", contaba.

"The Cure, Metallica, Aerosmith, lo que más me gustaba era escuchar música", seguía el artista. "Con una carpeta forrada de fotos das un mensaje al mundo", cuenta Otero, que nos habla de sus años de niño y de la música que le gustaba, pero le recordamos que él también ha sido carne de carpeta. Su etapa con El Canto del Loco fue una locura en lo institutos de toda España.

Hace tiempo que David Otero se quitó las espinas de 'El Pescao', pero necesitábamos que nos contase cómo hizo ese cambio y si llevó a cabo su particular "entierro de la sardina". Y sí, parece que sí lo hizo, pero cambió las sardinas por una estupenda lubina.

"La vida te da momentos duros pero también te da regalos", nos dice cuando le preguntamos por su dúo con Rozalén en el tema 'Baile'. "Conocer a una tía como Rozalén es un regalo".

Y llegó el momento de abrir la caja y descubrir su contenido. En cuanto vio a Gizmo se le iluminaron los ojos. También había una cámara de fotos, un despertador, unas cintas viejas...

Para terminar el día, el cantante ha pasado por el estudio de Vamos Tarde para charlar con Frank Blanco y su equipo. Iba a ser una entrevista seria, pero ya sabemos cómo se las gastan Gonzalo Sáez y los suyos... David Otero terminó jugando a un challenge de lo más ochentero, sin olvidar la sorpresa que su amiga de la infancia Marta ha querido darle en directo.