Cepeda: "Tengo más ganas de hacer directo que de sacar disco, necesito tener contacto con la gente"

Es domingo y eso significa que vuelve yu Music para despedir la semana con la mejor música urbana. Hoy Lorena Castell y Bnet reciben a uno de los artistas que más expectación ha generado en las últimas semanas con sus estrenos musicales: ¡Luis Cepeda!

El cantante acaba de presentar Otro día más, un adelanto del que será su tercer disco Sempiterno, y del que ya tenemos muchas ganas de que llegue a nuestras manos.

El cantante es uno de los que más fandom tienen en redes sociales y ha admitido que sus fans se han movilizado mucho por él en las últimas semanas, como ocurrió con el hashtag #IntegraciónCepeda, en el que él mismo también participó: "Yo no pedí nada, son cosas que surgen de los fans. Lo vi y dije 'vamos a dar un poco de juego', admitía el cantante, que ha bromeado diciendo que "le gusta ser trending topic por cosas positivas".

Todo sobre su nuevo disco

Con este nuevo tema, Otro día más, que acaba de estrenar, Cepeda canta a ese amor que no se puede materializar: "Es un poco te quiero, pero no podemos estar juntos", explicaba Lorena Castell. Así, el gallego señalaba que realmente es "una historia de la que sabes que tienes que salir porque esa persona no va a estar contigo bien a la larga. Cuanto antes cierres la puerta a esa relación, mejor, aunque la quieras".

A pesar de que no hay ninguna superstición, Bnet se ha dado cuenta de que los estrenos de los álbumes de Cepeda solo se estrenan en años pares: "No me lo había planteado. Me gustaría sacar música más de seguido, pero también hay cosas de discográficas".

Además del disco, Cepeda también acaba de confirmar una nueva gira, el Tour Sempiterno, con el que está deseando comenzar: "Tengo más ganas de hacer directo que de sacar disco, necesito tener contacto con la gente. Hace bastante que no subo a un escenario, tengo muchísimo mono", explicaba el cantante.

Cepeda también nos ha revelado por qué ha elegido Sempiterno como título para este nuevo álbum: "Es una palabra preciosa que me encanta y significa que tiene un principio y no tiene un fin. Mi primer disco se llamaba Principios y no quiero que se acabe mi etapa musical, así que qué mejor palabra".

La faceta más polémica de Cepeda

En este nuevo disco, según ha confesado, veremos una nueva faceta de él que hasta la fecha no hemos visto: "Hay cosas nuevas, hay una canción que es un vals en la que hablo de política. Hablo sobre mi ideología y sobre lo que estoy en contra, que son los extremos", reiteraba Cepeda.

El intérprete de es un experto en meterse en 'fregaos', especialmente en las redes sociales donde asegura que solo da su opinión "como todo el mundo": "Últimamente estoy muy callado en Twitter. No me meto en grescas por consejo de mi oficina de management, pero eso no quita que tenga mi opinión y que muchas veces me ardan los dedos cada vez que abro Twitter y veo algo".

