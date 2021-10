Kidd Keo: "Los artistas de Estados Unidos tienen libertad de expresión, nosotros tenemos la ley mordaza"

Todos los que vienen a yu Music son amigos de Lorena Castell y, por ello, no podía faltar Kidd Keo. El cantante viene a promocionar su nuevo disco, Rockport Espacial 2, donde explora el mundo de la música electrónica y donde lo está petando con su single Soy así, que ya supera los dos millones de visualizaciones en YouTube.

El proyecto de Rockport

Sin embargo, su álbum no es la única novedad que trae el artista urbano. De hecho, desde Rockport, la ciudad que él mismo está creando virtualmente, están trabajando ya con merchandising que va desde ropa hasta piezas de coche enfocadas en el mundo del propio Keo.

"Cada disco yo lo he presentado como una temporada y el flow de la temporada lo he presentado como una película. Rockport es como una ciudad de A todo gas y, por eso, no es solo un álbum, es un dropout", ha explicado sobre el proyecto que lleva entre manos ya desde hace años, un concepto que viene de que "cada uno tiene su propia película donde es el protagonista".

Su salto a la música electrónica

Aún así, este proyecto no le ha reportado más público del que ya tenía antes y muchos le han criticado por cambiar de género. "Mis seguidores lo han entendido, con este tipo de música quiero dar a entender que puedo tocar varios formatos", ha explicado, argumentando que "temas personales va a seguir habiendo".

Y es que, aunque Rockport Espacial 2 gire en torno a la música eléctrica, Kidd Keo ha explicado que este es otro proyecto y que el siguiente trabajo que va a hacer "no es música electrónica". "Estoy haciendo diferentes trabajos dentro mi propia película, soy una persona a la que le gustan muchas cosas y que me gusta cambiar mucho. Me enfrento a muchos comentarios y estoy cansado de dar explicaciones", aseguraba sobre las críticas que recibe.

Por otra parte, el artista considera que su evolución ha sido al revés que la del resto de artistas: "La mitad de mi tiempo estoy sentado pensando mucho en lo que hace todo el mundo para no hacerlo", explicaba el rapero alicantino, que admite que suele arriesgar mucho con sus proyectos, sin ir nunca sobre seguro.

Críticas a la censura musical en España

También ha tenido palabras para la censura que existe a nivel nacional en la industria musical. "La música en España está muy difícil en temas de censura. El que se cree que estamos en el primer mundo que sepa que estamos en el segundo y medio en esta cuestión", reiteraba.

"En Estados Unidos tienen libertad de expresión, nosotros tenemos la ley mordaza", aseguraba Kidd Keo, que ha tenido que ver como su último tema fue censurado en YouTube por sacar policías con máscaras de cerdos.

Su anécdota más graciosa con Bomba de fondo

Además, el artista también se ha atrevido a desvelar una graciosa anécdota que ocurría cuando sonaba la canción más famosa de King África mientras conducía: “Me gustaba poner Bomba para dar miedo montado el coche, les susurrábamos 'escroto' a los conductores con los que nos cruzábamos”, ha explicado, aunque puede que cambie de idea después de escuchar a Celine Dion.

¿Quieres saberlo todo sobre el proyecto de Rockport y sobre los nuevos temazos electrónicos de Kidd Keo? Pues no te pierdas el programa de yu Music de este domingo. ¡Dale al play!