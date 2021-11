Zzoilo canta 'Mon Amour' en directo en 'yu Music'

Quién le iba a decir a Zzoilo que, apenas un año después de lanzar Mon Amour, iba a llegar donde está ahora. El cantante viene hoy por primera vez a yu Music, de Europa FM, para hablarnos sobre cómo ha vivido este éxito durante los últimos meses y a presentar Superman, la nueva canción que acaba de sacar.

¿De dónde viene Zzoilo?

Aunque muchas personas piensan que Zoilo no es más que un nombre artístico, lo cierto es que es el nombre real de este cantante valenciano de 21 años. Sin embargo, la doble Z que le acompaña a todos lados tiene una historia y nos la ha contado: "Me metí en Spotify y Zoilo ya estaba pillado. Era un rapero con nueve oyentes, así que tuve que ponerle una doble Z", recordaba.

En aquel momento, sin embargo, no se planteó realmente ponerse un nombre artístico porque pensaba que su música realmente no llegaría a nada. "Me metí en Spotify pensando que no iba a llegar a ningún lado", confiesa el artista, que ahora está viviendo lo que es el éxito gracias a su tema Mon Amour.

El verdadero origen de su inspiración

Ahora, Zzoilo acaba de lanzar Superman, un nuevo tema en el que pocas referencias hace realmente al superhéroe de cómics. Y es que, si bien muchos pueden pensar que el mítico personaje tiene algo que ver en la inspiración del cantante, esas elucubraciones están muy lejos de la realidad: "Lo elegí solo porque rimaba", asegura.

Porque la verdad es que Zzoilo tiene una forma muy inusual de componer la letra de sus canciones. Mientras los artistas abogan por poner un título a raíz de lo que has escrito, él hace todo lo contrario. "Empiezo con el título y luego escribo otra cosa totalmente diferente. No los pienso, me dicen una frase que me gusta, me la apunto y luego escribo cosas alrededor de eso. A veces la frase ni siquiera aparece", revelaba el cantante.

Así, nos ha confesado que ya tiene muchas otras canciones que están esperando el momento justo para ver la luz y que llegarán antes de lo que nos pensamos.

El éxito de 'Mon Amour'

Este cambio radical en su vida ha llegado gracias a Mon Amour, un tema que sacó el pasado diciembre de 2020 y gracias al que ha dejado su trabajo y se ha mudado a Madrid para dedicarse por completo a sacar nueva música.

Sin embargo, a pesar de que su canción está en todos lados, lo cierto es que Zzoilo asegura que por el momento no está cansado: "Cuando todo va bien, no te cansas", recordaba el cantante.

Una de las claves de su éxito fue la colaboración con Aitana, que hizo que la canción llegara a muchos oídos a los cuales probablemente no habría llegado de otra forma. Sin embargo, su trabajo conjunto tuvo más que ver con la propia suerte que otra cosa, porque lo cierto es que Zzoilo nunca lo buscó.

"Yo estaba trabajando en el restaurante de mis tíos, me llegaban notificaciones de Twitter –y eso que me siguen cuatro gatos–. Resulta que Aitana había puesto la letra de Mon Amour y le dije que a ver si quería hacer el remix de coña y me contestó. A los cinco días estaba en Madrid grabándolo", recordaba el cantante.

Zzoilo canta 'Mon Amour' en directo en 'yu Music'

Además, Zzoilo no ha querido despedirse de yu Music sin deleitarnos con una actuación de su tema más conocido, Mon Amour, con el que lleva meses petándolo en todas las emisoras. Y lo cierto es que la actuación es absolutamente imperdible...

¿Quieres ver la actuación de Zzoilo? ¡Pues dale al play y no te pierdas el programa de este domingo!