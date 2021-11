Adele (Joaquín Reyes): "Quiero que escuches mi disco y pases todas las fases, ira, enfado, angustia y que luego no tengas ganas de levantarte"

Ansiedad, problemas con el alcohol, un divorcio, cambios de humor... Los últimos años de Adele no han sido fáciles. Llevaba cinco años sin lanzar música nueva y su último disco se llama 30, donde repite la fórmula de titular sus álbums con la edad que tenía al componerlos. "Así he hecho una carrera, con canciones de desamor donde me arrastraba", asegura la cantante, que necesita drama para crear buenas letras. "Cuando las cosas me van bien con mi pareja digo 'malo', aquí no hay dónde rascar para un single", asegura.

La cantante ha conseguido convencer a Spotify de que su disco se escuche siempre en el orden en el que se ha editado, evitando el modo "aleatorio". Sin duda, un hito que pone de relieve la influencia de una de las artistas británicas más importantes del mundo. "Es que cómo he hecho yo el tracklist, a ver", dice la joven, que se está pensando hacer un remix de Paquito el Chocolatero con King África.

Hace unos días la cantante se reencontró con la profesora de su instituto que la inspiró cuando era pequeña, un momento muy emotivo donde no pudo reprimir las lágrimas. "Pero no era ella", recuerda, quejándose de haber abrazado a una desconocida: "Se llevó un abrazo mío gratis".

Adele // ITV

Oprah Winfrey habló con Adele en una reciente entrevista de los problemas que la cantante ha atravesado sus últimos años, entre ellos los cambios de peso que ha sufrido y los comentarios que llegaron tras mostrar su nueva imagen. "Voy mucho al gym, me he hecho del GoFit, voy con mi hijo", asegura la artista, que también ha empezado a tatuar al pequeño de nueve años: "Le he hecho tatuajes y lo he apuntado al gimnasio, porque los ingleses somos fofos, como la pelotita antiestrés".

Adele con Oprah Winfrey // CBS

"Si viniese a España querría que me entrevistase Susanna Griso, me gusta mucho, tiene la actualidad en el belfo y me gusta mucho, es la Oprah española", asegura Adele, que el otro día se enfadó mucho cuando un periodista la entrevistó sin haber escuchado su nueva música. "Quiero que escuches mi disco y pases todas las fases, ira, enfado, angustia y que luego no tengas ganas de levantarte", mantiene.

