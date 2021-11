Joaquín Reyes es Paris Hilton: "A la boda va a venir una Kardashian, la que esté de guardia"

Paris Hilton está ya en capilla. La heredada del imperio Hilton pasa por el altar los días 11, 12 y 13 de noviembre. Será una boda de tres días con 10 vestidos, un fiestón que contará con una Kardashian, Nicole Richie y quién sabe si Rosalía. De todo esto ha hablado en su versión Joaquín Reyes en yu, No te pierdas nada.

La boda de París Hilton está a la vuelta de la esquina. La heredera del imperio Hilton y el empresario Carter Milliken Reum empiezan a darse el "sí, quiero" el jueves 11 de noviembre. Decimos empiezan porque la boda durará tres días y la novia llevará 10 vestidos.

De eso ha hablado en yu, No te pierdas nada en la visita que ha hecho a Ana Morgade y Victoria Martín de la mano de Joaquín Reyes.

La boda, de la que saldrá el documental Paris in Love, empezará en la mansión de su yayo, donde han reconstruido la parroquia del Buen Pastor de Beverly Hills para evitar que haya mirones. "Se ve un poco que tengo sentimientos. Soy un ser humano, lo que pasa que soy un ser humano millonario. A veces tengo que comprarlos [sentimientos]", explica.

"Hace poco compré la abulia... Me veía que estaba un poco plof y me compré ese. Los sentimientos que tenéis gratis, nosotros tenemos que comprarlos. La frustración, la ansiedad... Yo tengo que comprarlos porque yo siempre estoy feliz. Te digo, heredar es un drama".

La boda de Paris Hilton

Paris y Carter tendrán una larga lista de invitados, con cientos de nombres conocidos.

"Va a venir una Kardashian, la que esté de guardia", cuenta la novia, que no quiere que vaya la madre porque es muy criticona. "El padre que ahora es madre, es majísima", matiza.

Otra que no va a faltar es Nicole Richie. "Me encanta que venga porque está bastante peor que yo. Le digo, Nicole, ponte conmigo en las fotos".

No le pasa eso con Kim Kardashian, ahí se miran de igual a igual.

"Kim y yo somos de las millonarias que están más buenas (...) Kim está muy bien, ahora, tiene un culo para forrar pelotas", explica sobre su posible invitada.

Otra posible invitada es Rosalía. "Me hace la gracia. Cuando canta flamenco se me mueve el culo", dice de la catalana. "Y si le apetece que venga el Rauw, que solo se pone camisa cuando llega en enero".

Despedida de soltera doble

A la boda de Paris Hilton le han precedido dos despedidas de soltero, una con su novio y otra con sus amigas. Le hicieron un vestido de novia con papel higiénico.

"Me gusta sentirme vulgar, pobre... Porque la gente pobre es feliz con poco", dice sobre el look de la fiesta. "La gente rica tenemos más problemas que la gente pobre, acumulamos muchas cosas y tenemos necesidad de tener más. Es que para mí todos los días son una fiesta, y eso cansa más que una persona que trabaja de lunes a viernes".

"Una persona que trabaja en una cadena de montaje, que no tiene ni que pensar. Esa persona no se aburre y un millonario como yo tiene muchas horas muertas".

La despedida de amigas fue temática, un homenaje a Alicia en el país de la maravillas, pero no hay que buscarle segundas lecturas.

"Para mí no hay segundas lecturas... No hay ni primeras lecturas. Yo siempre me muevo en lo superficial", dice sobre la fiesta que incluyó un striper reverse. Llegó desnudo y lo fueron vistiendo. "Nos moríamos de risa.

El anillo del millón de dólares

Paris Hilton aceptó la propuesta de matrimonio después de que Carter Milliken Reum le regalase un anillo de un millón de dólares.

"Se llama Reum, como el Reuma", dice sobre su futuro marido. "Me pidió matrimonio con un diamante de un millón de dólares. Fue a una tienda de todo a un millón", confiesa sobre su chico al que conoció en los Hampton.

En realidad no fue él a comprarlo, se lo encargó a otra persona: "Hizo lo que pudo, está muy ocupado, es empresario, tiene que estar recortando sueldos... Lo que hacen los empresarios".

El precio del anillo es probablemente el motivo de su mensaje y su consejo final: "El amor existe. Lo primero que tiene que mirar es si tiene perras, sino 'next".