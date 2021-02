Álvaro Cervantes y Susana Abaitúa presentan 'Loco por Ella', una comedia con una protagonista bipolar

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Álvaro Cervantes y Susana Abaitúa / yu, No te pierdas nada

Cervantes nos cuenta que cuando supo el título de la película le pareció muy obvio. "Luego en la página 20 lo entendí, la premisa de la película está en el título", dice el actor, que asegura que "cuando ves la película lo entiendes". Loco por Ella se estrena en Netflix el próximo 26 de febrero.

Susana Abaitúa le envió el guion a su psicólogo porque interpreta a una chica bipolar y no quería caer en los estereotipos. "Quería que me ayudase y me diese más información, ajustamos alguna cosita para ser más concretos con el tipo de bipolaridad que sufría el personaje", explica.

¿Cómo es meterse en un personaje maníaco depresivo? "Es más el trabajo de campo previo, y luego todos a una", dice la actriz. "Fue duro las dos primeras semanas porque era rodaje nocturno, te desorienta un poco". Terminaron de rodarla justo dos semanas antes de que se declarase el Estado de Alarma.

Para ambos es su primera comedia romántica. "Yo había visto las típicas y ahora me encanta", dice Álvaro. "Yo una vez al año veo Titanic, pero solo hasta que se chocan", cuenta Susana, que reconoce que es más de ver películas románticas que de comedias.

"Cuando vi su nominación al Goya me volví loca, fue un subidón", dice Susana sobre la nominación de Álvaro, que está nominado por su papel en 'Adú'. Por su parte, Susana está nominada en los Premios Feroz como Mejor actriz de reparto por 'Patria'.

👉 Puedes ver a Álvaro Cervantes y Susana Abaitúa en el minuto 33:

