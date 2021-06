Ana Guerra: "Casi me quedo calva en el confinamiento" // Yu No te pierdas nada

Tik Tak es el principio del cambio de Ana Guerra. Con esta canción la cantante canaria arranca su nueva etapa musical. Una ruptura bastante radical con su etapa anterior, que se empezó a gestar en pleno confinamiento. De eso y otras muchas cosas ha hablado en su visita al parquecito de yu No te pierdas nada.

"El confinamiento me ayudó mucho a hacerme una serie de preguntas que no tenía tiempo de hacerme por cómo iba mi vida. Iba todo muy rápido desde que salimos de la Academia", ha contado, para luego explicar que el parón obligatorio y que el hecho de que no vivió tragedias cercanas le sirvieron para preguntarse cosas. "No lo aproveché, me vino así. Me tuve que enfrentar a una realidad en la que aparecieron esas preguntas".

¿Estoy siendo feliz con lo que hago? ¿Estoy queriendo contar estas historias? ¿Lo estoy queriendo contar de esta manera?... "Eso a nivel profesional porque a nivel personal muchas más... Un desastre de confinamiento, fantástico, casi me quedo calva", ha dicho sobre cómo vivió el encierro y las respuestas que se dio, que luego le sirvieron para dar este salto profesional.

Ana Guerra se dio cuenta ahí que estaba en otra etapa de su vida, que estaba preparada para contar sus historias "y cantarlas de otra manera". Porque hasta ese momento la Ana Guerra cantante y la Ana Guerra melómana iban por caminos separados.

"¿Sabes lo que pasa? Yo cantaba versiones antes de entrar en OT y en OT cantaba versiones. Nunca había compuesto, por eso me llevó un tiempo encontrar mi identidad", ha explicado. "Es verdad que todo lo que he hecho lo he hecho porque yo quiero y lo he disfrutado un montón, pero te dejas llevar y de repente ya has grabado ocho canciones. No ayuda que la música caduque tan rápido hoy en día. Terminas una cosa y ya te están pidiendo otra, pero yo he dicho que no, que la gente consuma la música como quiera, yo voy a darle a mis canciones la importancia que creo que tienen".

Este pensamiento lo gestó en el confinamiento y de ahí se fue a la discográfica a presentar su proyecto. No pensó que fuese a ser fácil pero, para su sorpresa, recibió un apoyo unánime: "Me enfrenté al momento en que todos iban a escuchar el disco que yo iba a sacar y les dije que no [lo iba a sacar]".

Las canciones de ese disco, que no salió a la luz, no han muerto: "Las que rompían con el estilo del disco sí se han quedado".

Placas en la garganta en el vídeo de 'Tik Tak'

Ese cambio de etapa se muestra en el videoclip de Tik Tak. Nació en la habitación de un hotel, después del último concierto postconfinamiento que dio Ana Guerra.

"Fue en octubre, no era público pero yo ya sabía lo que me estaba pasando. Ya sabía que iba a cambiar", ha contado Ana Guerra, que tuvo la idea cuando empezó a desvestir. "Me empecé a quitar cosas y pensé que era como lo que estaba viviendo a nivel personal y profesional".

Ese momento de despojarse de cosas y hacer un punto y aparte es el punto de partida del videoclip. "Por eso al final me quedo desnuda", ha contado la artista, que también ha revelado algunos secretos del rodaje.

Fue una grabación muy larga e incluso un poco dura. "A las ocho y media de la noche tocó el agua y ¡uff!", ha contado Ana Guerra, que ha confesado que pasó muchísimo frío: "Me pillé unas placas y no es broma. Mucho frío, mucho frío... y además intentando que no se me viera nada".

En el vídeo todo parece muy cool, pero quien la mojaba era una "chica en un andamio en la nave regándola con una manguera". Nada que ver con el resultado final.

Fan de Alejandro Sanz y El canto del loco

La visita de Ana Guerra al parquecito también ha servido para hacer una confesión tipo fan. Ana Guerra, que está viendo cómo sus seguidores se hacen tatuajes con sus letras, dice que si tuviese que dibujarse la letra de un artista podría ser de Alejandro Sanz.

La otra posibilidad sería meter la letra de Peter Pan, de El canto del loco, que recientemente cantó con David Otero. "Era muy fan del grupo, acabé con una torticolis de un concierto de El canto del loco", ha confesado sobre su momento fan: "Nunca lo he contado pero acabé con collarín".

Lo dio todo en ese concierto. Quién le iba a decir que acabarían grabando con David Otero, y que el músico le ayudaría a tomar su cambio definitivo en la industria.