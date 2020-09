Andrea Compton se cuela en el estreno del documental de BTS 'Break the Silence'

"Yo no tengo amigos con barco", empieza diciendo Bely Basarte, que se ha pasado el verano currando y creando contenido sobre su último álbum, 'El camino que no me llevó a Roma'. ¿De dónde viene el nombre? "El disco es para escucharlo entero, es un concepto". "A mi me rompen el corazón pero luego lo monetizo", bromea.