Angy Fernández: "Estaba deprimida, en una nube negra, todos tenemos traumas que sanar"

La pandemia ha aumentado los casos de ansiedad y estrés y en consecuencia se han colapsado las consultas de los psicólogos. "Lo peor no fue el confinamiento, vino después cuando no había vacuna y había incertidumbre", cuenta Inés.

Angy Fernández se ha declarado una auténtica afortunada por poder pagar su terapia todos los meses. "De la misma manera que hemos aceptado que hay que cuidar de la salud bucodental, con los tratamientos psicológicos lo mismo", dice la especialista.

La actriz decidió contar su experiencia con la ansiedad el día de Año Nuevo. "Estaba deprimida, era una nube negra, me lo decían mis amigas", cuenta antes de recordar que prefiere no ponerle muchas etiquetas a lo que le sucedía porque ahora, viéndolo con perspectiva, lo siente de otra manera. "Todos tenemos traumas que sanar y a a veces le quieren poner nombre. A lo mejor es que mi padre se muere cuando tenía nueve años, en el colegio no se qué, y luego salió la serie y se juntó todo", dice la actriz, que hasta llegó a arrepentirse cuando dio su testimonio. Su representante le dijo que lo tendrían que haber pensado mejor, pero lo importante es que esta normalización ha ayudado a otros a pedir ayuda.

Somatizar por no verbalizar

"Los casos de suicidio han aumentado muchísimo. Leí que había más muertes por suicidio por accidente de coche", exclama, sorprendida. "Hay que intentar que no pase", sentencia. "Son problemas tratables además, las instituciones tienen que hacer algo", reivindica la psicóloga.

Para terminar, Inés Bárcenas nos da algunas claves para aprender a identificar si podemos tener alguna dificultad en este sentido. "Hay veces que podemos sentir emociones como la ira, como la rabia, o sentirnos más apáticos de lo normal. Ahí pasa algo. Los problemas de salud mental a veces se somatizan, sobre todo por no hablarlo", cuenta la psicóloga, que recalca que los cambios conductuales también son relevantes. "Tus hábitos, fumar más, salir más, o quedarte más en casa... Esas son las áreas que tenemos que vigilar", explica. Los sudores, el dolor estómago o las migrañas son muy habituales cuando el cuerpo quiere avisarnos de que algo no va bien.

Puedes ver a Inés Bárcenas y Angy Fernández en el minuto 38:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.