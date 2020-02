Antonio Orozco nos cuenta por qué no sigue a nadie en Instagram, las novedades de 'La Voz 2020' y mucho más

¡Pedazo de cantautor, pedazo de coach, pedazo de artista! Antonio Orozco tiene la voz tomada, pero relax que no tiene el coronavirus. El coach de La Voz de 2020 viene a presentarnos las novedades del programa de Antena 3 , que se ha renovado para esta nueva temporada. "Piensen que es duro vivir como un looser", dice Orozco, que siente el último de la cola en cuanto a "coaches elegidos".

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Hablamos de las risas que Orozco se ha echado a costa de la colonia de David Bustamante. "Si quieres ligar al instante, utiliza fragancias Bustamante", repetía el cantante en Instagram.

Orozco nos habla también de la intrahistoria más loca de 'La Voz', 'Pasión de coaches', un trama amorosa en la que Pausini es la matriarca. Pablo es el pianista del hotel de Laura y Orozco su amante bandido. ¿Como terminará todo esto? ¡Nos hemos enganchado!

¿Por qué Antonio Orozco no sigue a nadie en Instagram? "Tengo envidia y soy muy rencoroso. Es muy lamentable llegar del avión, ir al taxi, hacer la promoción que te toca y de repente un amigo sube una foto de un atardecer en las Bahamas. La solución es no seguir a nadie", explica. ¡Si es que no le ha dado follow ni a su madre!

Y es que la madre de Orozco es toda una influencer... ¡Menuda guasa se trae con los abanicos y las cacerolas! Eso por no hablar de su hijo, que toca la batería como un auténtico profesional con solo 13 años. ¡Talentazo! "Lo que le da tener su propio canal es la oportunidad de elegir", reflexiona sobre el futuro de su hijo. "Lo único que espero es que haga lo que le de la gana".

¿Cuándo es la última vez que le han mentido a alguien?, ¿alguna vez han hecho algo que pensaban que era una mierda solo por el cash?, ¿alguien que antes te caía mal y ahora bien? ¡Jugamos con Orozco a 'Pa qué quieres saber eso'!

