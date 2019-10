Las mejores series para echarte la siesta, por Andrea Compton

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

¡Andrea Compton is here again! Aunque siempre nos viene a hablar de cosas interesantes, hoy tiene otro tema que abordar: la importancia de echarse la siesta todos los días. Por eso mismo la youtuber nos recomienda las series perfectas para quedarse frito en el sofá y dormir a pierna suelta. ¡Ya tenemos sueño!