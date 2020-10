Belén Cuesta presenta 'Sentimental' y nos habla de lo nuevo de 'Paquita Salas' y 'La Casa de Papel'

¡Conectamos con Belén Cuesta ! La actriz está en cuarentena y no ha podido venir a nuestro parquecito, pero las risas no nos las quita nadie. ¡Además Belén y Alberto Casado se han encontrado en el gimnasio! ¿Sudarán mucho o harán el vago?

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Belén Cuesta en yu / yu, no te pierdas nada

Belén Cuesta y Javier Cámara están a punto de estrenar 'Sentimental', la nueva cinta de Cesc Gay que cuenta el enredo de dos parejas de vecinos. Todo empieza con una cena y comienza a liarse... ¿Cómo se lleva Belén con sus vecinos? "Bien, además unos vecinos son mis amigos, y no tenemos ascensor, que relaja un poco". ¿Le habrán preguntado si pueden entrar a ver el premio Goya que tiene la actriz? "No, qué va, eso no ha pasado".

Se ha especulado mucho sobre el regreso de una de las series más populares de la actriz, Paquita Salas. ¿Sabe algo sobre la nueva temporada? "Yo lo he leído en prensa también, pero no sé nada, Los Javis han dicho que tenemos ganas y hay una voluntad real, pero no hay nada previsto por ahora", desvela, asegurando que "Paquita da para más".

Hablamos también con la actriz de La Casa de Papel, serie en la que interpreta a Julia en la última temporada, un personaje que parece que tendrá más desarrollo en los nuevos capítulos... "No puedo hablar nada, solo digo que me lo estoy pasando muy bien. Yo no había hecho acción y es muy fuerte esta temporada". ¡Ganas de verla!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.