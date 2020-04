Belén Cuesta responde a las críticas por interpretar a Manila en La Casa de Papel

Belén Cuesta aparece brevemente en la tercera temporada de La Casa de Papel y gana algo más de peso en la cuarta temporada. Sin embargo, a muchas personas no les ha gustado que hayan escogido a la actriz para interpretar el personaje de Manila.

El pasado viernes 3 de abril se estrenó la esperadísima cuarta temporada de La Casa de Papel. En esta nueva entrega, continúa el desenlace del atraco del Profesor y su equipo al Banco de España.

¡ALERTA SPOILERS!

En la tercera temporada ya vimos a Belén Cuesta entre los personajes que interpretan a los rehenes, sin que se supiera nada más de ella. En esta nueva entrega descubrimos que en realidad es una infiltrada que recibe el nombre de Manila y cuya función es controlar una posible rebelión por parte de los rehenes.

Pero lo que ha enfadado a muchos usuarios es cuando se descubre el pasado de Manila. Anteriormente conocido como Juanito, era compañero de fechorías de Denver en su barrio, y a la vez su padre era un íntimo amigo de Moscú, el personaje interpretado por Paco Tous que a la vez era el padre de Denver.

Por tanto, Julia, nombre real de Manila, es una mujer transexual. El problema llega cuando muchos usuarios coinciden en redes sociales que si lo que pretende la serie es visibilizar a personas trans, entonces el personaje de Manila debería ser interpretado por una mujer transexual y no una mujer cisgénero.

Amor Romeira, que precisamente es una mujer trans y además actriz, ha publicado un vídeo en Instagram explicando por qué un personaje de una mujer transexual debe interpretarla una actriz transexual.

Romeira explica que de la misma manera que no puede pintarse de negro a un blanco para que interprete a un personaje de una raza africana, una mujer cisgénero no puede interpretar a una mujer transexual: "Son signos de identidad que no se puede interpretar. Si la chica es trans, la actriz tiene que ser trans porque las actrices transexuales existen".

Por otro lado, pone el ejemplo de Los Javis con la serie Veneno, que cuenta con actrices transexuales para interpretar a a la protagonista.

Pero Amor no ha sido la única en mostrar su descontento con esta decisión de Netlix y la productora de la serie, así como de la decisión de Belén Cuesta de aceptar interpretar a Manila. Las redes sociales se han llenado de mensajes mostrando su indignación:

LA RESPUESTA DE BELÉN CUESTA

Ante tanto revuelo, Belén Cuesta dio su opinión sobre el tema en una entrevista con El Español. La actriz defiende la libertad de creación pidiendo que actores y actrices trans tengan la posibilidad de acceder a castings de personajes cisgénero:"Soy una mujer cisgénero y estoy interpretando a una mujer transgénero. Pero en definitiva soy una mujer. Una actriz cisgénero puede hacer de mujer transgénero o una mujer transgénero puede hacer de una mujer cisgénero", declara.

Por su parte, Álex Pina, creador de La Casa de Papel, declaró en Vertele que ha sido un caso excepcional, y que es consciente de la desventaja en la que se encuentran los actores y actrices trans: "Sabemos que el colectivo de actores y actrices transgénero tienen esa reducción de espacio y en este caso fue una cosa excepcional".