Britney Spears (Joaquín Reyes) sobre su 'biopic': "No me cogerían ni para el casting de mi vida"

Tanto trabajo y tanta exposición mediática hicieron que Britney Spears sufriese una crisis nerviosa delante de la prensa, que la fotografió rapándose la cabeza, y desde entonces su padre tiene su custodia, es decir, controla sus cuentas y bienes. Ella ha puesto recursos para intentar recuperar su vida pero todavía no ha conseguido su propósito.

"Qué inesperado volver a perder, creo que no ayudó que me pusiera como un basilisco, que me pusiera a dar voces allí... Pero ahora he decidido que voy a llevarlo de la mejor manera posible", cuenta. El hastag #FreeBritney fue tendencia durante el proceso... "Pero solo había solo cinco fans fuera, yo flipo".

"Hubo un momento de la custodia que mi padre tuvo un problema, y pase a estar custodiada por la señora Montgomery, pero no los veo, tengo un interfono en casa, son como el Super de Gran Hermano", explica. "La señora Montgomery me dejaba repetir postre", dice entre sollozos.

Britney ha decidido no cantar hasta que pueda recuperar su libertad. "Boca cerrada y tiro la llave al río", sentencia. ¿Y qué va a hacer mientras tanto? "Me pongo a bailar sin música delante de un espejo, sabiendo que detrás de él hay gente que me está viendo, a veces pagan entradas, soy como un chimpancé".

¿Qué le parecería que se hiciese una película sobre su vida? "Está guapa la idea, me gustaría que me hicieron en 3D porque no soy real", dice medio llorando. "Ni siquiera me elegirían en el casting de mi vida", lamenta.

Pero cuidado porque Britney Spears tiene muchos fans gallegos, sobretodo en Lugo, de donde le mandan un montón de empanadas. ¡Les aprecia mucho! "Lo que pasa es que me abren los paquetes, se empiezan la empanada y eso jode un montón".

