"Cepeda y yo éramos un poco cuadro": Roi Méndez habla sobre su actuación en la gala de Eurovisión

El fin de semana pasado se elegía en TVE la canción que representaría a España en Eurovisión. Finalmente Blas Cantó interpretará 'Voy a Quedarme', pero la gala estuvo llena de música y artistas.

Roi Méndez se subió al escenario para cantar junto a Cepeda y Blas Cantó y parece que las cosas no salieron tan bien como pensaba. "No fue de mis mejores días, se me descontroló un poco la voz", reconoce. "Cepeda y yo éramos un poco cuadro".

El cantante eligió una camisa un poco barroca para la actuación y lo cierto es que desentonaba un poco con el look de Cepeda y Blas Cantó, más actual. ¿Tiene estilista Roi? "Antes cuando iba a eventos sí". ¿Y quién es su inspiración? "Harry Styles me mola".

Además, rescatamos el momento de la gala de Eurovisión en la que Roi levanta el brazo como si estuviese todavía en Operación Triunfo... "Blas me siguió pero él no estuvo en OT. Era un guiño a mi gente".

