Corina Smith presenta 'Antisocial': "De pequeña tocaba piano sin partituras y se dieron cuenta de que tenía oído"

Corina Smith publicó este jueves 'Antisocial', su primer EP, un titulo que además ha querido tatuarse en el interior del labio. "Son mis ideas locas y yo las hago realidad, es el cover del EP, quería que se viera así", cuenta la artista, que para enseñarlo tendrá que hacer pucheros.

¿Por qué lo llamó Antisocial?

"Siento que en el mundo de la música soy super antisocial. Siento que no tengo un proyecto mainstream. Soy simpática pero mi proyecto me lo invento yo, estoy metida en esa creación, no es un camino clásico", asegura la cantante.

Su colaboración con Eladio Carrión en Roto

Roto es su single principal y se trata de una colaboración con el artista urbano Eladio Carrión. Es la segunda vez que se juntan y este tema es, a ojos de Corina, una segunda parte de su primer tema, Todo o Nada. "Es lo que pasa cuando una relación se acabó, no funcionó y en este caso Eladio está arrepentido y yo en el proceso de superarte", explica.

El desamor es una de sus grandes inspiraciones. "Es ponerle palabras a cuando estás pasando por algo triste", apunta. Sobre lo de unirse con otros artistas no quiere meterse mucha presión. "Me gusta trabajar y que las cosas fluyan. Un artista puede ser duro pero no tiene porqué romper en todos los temas", dice. Eso sí, tiene claro con quién aceptaría colaborar casi sin pensárselo: con artistas "de la vieja escuela del reggaeton".

En la música desde bien pequeña

Siente la música en las venas y empezó a formarse desde muy pequeña. "Las clases de piano me daban una flojera horrible. No aprendí a leer partituras, yo tocaba de oído, y se dieron cuenta de que había oido, había algo", revela.

