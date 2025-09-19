Taylor Swift anuncia el lanzamiento de su álbum 'The life of a showgirl' en cines: ¿Se podrá ver en españa?

El 3 de octubre es el día más especial del 2025 para las swifties: Taylor Swift estrena su álbum The Life of a Showgirl. Y la artista ha querido darle la bienvenida a su nuevo proyecto a lo grande.

La diva del pop quiere celebrar con todos sus fans el estreno del 12º álbum en la gran pantalla, y así lo ha anunciado en redes sociales: "Os invito a una velada *deslumbrante*: La Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl: ¡Del 3 al 5 de octubre, solo en cines!".

Durante dos días, los seguidores de Swift podrán disfrutar de contenidos y secretos de su nuevo disco en salas de dice. "Podréis ver el estreno mundial exclusivo del videoclip de mi nuevo sencillo The Fate of Ophelia, junto con imágenes inéditas del detrás de cámaras de cómo lo hicimos, explicaciones detalladas de la inspiración musical y los nuevos videos con las letras de mi nuevo álbum The Life of a Showgirl", ha detallado la intérprete de Lover.

De esta forma, Swift abrazará su nueva 'era naranja': "Parece que es hora de quitarse ese atuendo del The Eras Tour o ese cárdigan naranja…". Por supuesto, la artista les ha aconsejado a sus fans que disfruten a lo grande de este estreno en cines: "Bailar es opcional, pero se recomienda encarecidamente".

Un estreno en cines estadounidenses

Aunque las entradas para ver en la gran pantalla The life of a showgirl ya están disponibles, solo se proyectará la producción en cuatro compañías: AMC THEATRES, Cinemark, REGAL y FANDANGO.

Todas ellas son estadounidenses, por lo que de momento se desconoce si se podrá disfrutar de la fiesta swiftie fuera de Estados Unidos.