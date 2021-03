Dora Postigo presenta 'Quiéreme', habla de la canción que hizo para su ex, su tatuaje falso y mucho más

¡Una de las voces con más proyección del panorama musical! Recibimos a Dora Postigo en el parquecito de yu No te pierdas nada porque la cantante está de estreno: acaba de lanzar el tema 'Quiéreme (aunque no es tu estilo)'.

A sus 16 años, Dora Postigo ya despunta como una de las grandes artistas del panorama musical. Sus temas abarcan diferentes estilos, sonidos y referencias, una miscelánea que va perfilándonos una personalidad inquieta y curiosa. Su último single es 'Quiéreme (aunque no es tu estilo)'.

"Hay canciones que me cuesta explicar porque no vienen de un sitio. Es como una fantasía, yo me imagino cosas y digo 'esto me gustaría decírselo a una persona'", dice sobre este lanzamiento, que ha puesto a los entendidos en música en alerta. "A veces me dicen 'pero de dónde sacas esto'", exclama. Ojos de Serpiente, por ejemplo, es un bolero muy diferente de este último estreno.

¿Cuáles son sus influencias a la hora de crear? "Depende mucho de la música que esté escuchando. Cambio un montón. A veces escucho Pink Floyd y a veces cumbia", explica la joven, que asegura que estaría encantada de sumergirse también en la dirección artística de sus vídeos.

"Me encantaría en algún momento, pero esto ha sido idea del director, Pedro Artola, que es lo más. Le propusimos el tema y yo dejé que él viniese con lo que le expresaba el tema. Nosotros teníamos una idea más galáctica pero él lo llevo a otro sitio y a partir de ahí no lo podía ver de otro manera", cuenta.

¿Cree que todavía no la toma en serio, precisamente por su juventud? "A veces me junto con algún productor y piensan 'esta chavala no tiene ni puta idea'. Es como que todavía tengo que demostrar que sé hacer las cosas", señala.

Hablamos también de 'Oxena' un tema que mezcla la electrónica y el UK garaje. En sus propias palabras, es "la rave que todos necesitábamos". "Mi ex se llamaba de una manera parecida en Instagram, y el tema es para él. Era una balada un poco más cursi y decidí ponerse ese nombre para que lo viese", cuenta sobre el origen del nombre de la canción.

Terminamos la entrevista con Sergio Bezos y su particular test "para fliparse". Dora es una gran artista y tiene que apuntar alto... ¿Cómo se desplaza a los conciertos? Se acabó ir caminando... ¡Ahora a hombros de C. Tangana! "A mi el Tangana me gusta mucho, se lo voy a preguntar", dice, tímida.

¿El tatuaje es de verdad?, le pregunta Sergio Bezos sobre el detalle que tiene tatuado debajo del ojo izquierdo. "No, me lo pregunta mucha gente", cuenta.

