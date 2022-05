DVICIO: "Para el próximo disco, todas las demos que no salgan las vamos a meter en el formato físico" // yu, No te pierdas nada

Los chicos de DVICIO están de enhorabuena. Su cuarto álbum ya es una realidad. El pasado 29 de abril fue el estreno de El Laberinto, un trabajo sin colaboraciones, con más armonías que ningún otro y en el que profundizan en su propia identidad. Con él llegaba Mil veces, tercer single del proyecto.

"El Laberinto es la palabra que para nosotros recopila estos ocho años de carrera, desde que salieron las primeras canciones, cuando teníamos 20 años recién cumplidos. Han sido muchos caminos y nos hemos dado de frente con bastantes paredes. Nos hemos olvidado de las colaboraciones, creo que estamos sobresaturados de ellas. Queríamos sellar nuestra identidad y que sonase a directo", explica Andrés.

Al final han preferido hacer caso a su intuición y apostar por los temas que más sentían como suyos. "Somos dos guitarras, piano, bajo y batería y hay canciones que a lo mejor son más comerciales pero en directo no conectan con la gente, hemos sido fieles a nosotros mismos", añade.

Los cinco viajaron a Francia a terminar este disco, pero lo cierto es que incluso se atrevieron a grabar algo durante un viaje en tren, algo que al revisor no le gustó demasiado. "Nos dijeron "guardad los instrumentos, pero qué os habéis creído", recuerdan. "Casi todo el álbum lo hicimos en Torrelodones, pero reservamos una semana para terminarlo en Francia. Solo estábamos en el estudio, nos cocinaban y veíamos películas por la noche", puntualizan.

Mil Veces es el tercer single de este álbum, un tema en el que es muy importante el tempo y la subdivisión de la batería. "Tiene minimalismo, tiene un sonido con la primera guitarra española que introducimos, es la primera que me compré con 15 años", dice Andrés sobre la grabación de este tema.

Como ya no se venden tantos discos físicos como antaño, a los chicos se les ha ocurrido una pequeña estrategia para que solo sus fans más fieles tengan al completo su repertorio. "Para el próximo disco, todas las demos que no salgan las vamos a meter en el formato físico", aseguran en rigurosa exclusiva para yu, No te pierdas nada.

