Edu Aguirre: "Le levanté el bloqueo a Ibai en Twitter, a veces me caliento pero luego dije 'es buen chaval'"

Edu Aguirre

Antes el periodismo deportivo era mucho más neutral y ahora casi se ha convertido en un valor decir con qué equipo juegas. "Yo soy periodista desde que tengo 23 y madridista desde que tengo 5, no puedo quitarme los colores", asegura Edu Aguirre sobre eso de que "la objetividad no existe, pero la honestidad sí", unas palabras que repite mucho Josep Pedrerol.

Los amigos de Edu es la nueva docuserie de Edu Aguirre, que ya está disponible en Atresplayer Premium, donde se pueden ver historias motivadoras sobre el mundo del deporte. "Atresmedia quería hacer cosas nuevas y al final dimos con la clave, son historias que me han cambiado la mente y la manera de afrontar las cosas y los problemas", explica sobre el contenido de los cuatro programas que se emitirán. "No buscamos juguetes rotos ni mucho menos, son historias de superación", añade.

Esta misma semana se entregó en Balón de Oro en París y Cristiano Ronaldo ni siquiera quiso ir a la ceremonia por que no se encontraba entre los nominados. "Creo que es el tercer Balón de Oro que Messi no se merece, pero bueno, es el niño bueno y todo el mundo le quiere", asegura.

¿Cómo empezó Aguirre a currar en El Chiringuito? "Yo estaba en Marca TV, en la competencia, y los programas cerraron. Un día me llamó Cristóbal Soria y me dijo que me iba a llamar Pedrerol, me dijo que si comíamos, fuimos al DiMaria y fue una comida maravillosa, lo cerramos en media hora", recuerda.

Edu del Val es el mago de los sonidos en El Chiringuito, no cabe ninguna duda, y Cristóbal Soria es, según Bodegas "el mejor actor de España". "Cristóbal Soria es así, aunque le gusta montar show, no hay nada preparado en El Chiringuito", mantiene Aguirre.

En el programa 'Charlando tranquilamente' de Ibai con Piqué charlaron del bloqueo que Aguirre le hizo al youtuber en Twitter. "Le bloqueé porque hizo una gracia que no me hizo gracia y me piqué, pero yo ni me acordaba de que lo tenía bloqueado. Le levanté el bloqueo, a veces me caliento pero luego dije 'no vale la pena, es buen chaval, tenemos buena relación", zanja.

