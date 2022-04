Feid: "Tuve un accidente de moto, salgo con bastón y cojeando en el vídeo de 'Mojando Asientos' con Maluma"

Feid visita yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

Ha venido con gorra y gafas de sol porque le pesa el jet lag. La diferencia horaria con Miami, ciudad en la que vive, es importante, pero lo cierto es que Feid tiene origen colombiano.

"Vivo en Miami pero mi familia y mi corazón están en Colombia, cualquier excusa es buena para ir a Medellín", cuenta el artista, que ha conseguido el número 1 en las listas españolas con su tema Pantysito. "Es increíble que pase a tantos kilómetros de casa", dice Feid, que ha colaborado con Nicky Jam, Maluma, J Balvin...

El artista se cruzó con Pantysito en TikTok, ya que el tema es una creación de Alejo y Robi, y a partir de ahí surgió la colaboración. "Me parece que tienen un talento impresionante, no eran muy conocidos en Puerto Rico pero me encantó el color de la canción, me comuniqué con ellos y montamos el tema", recuerda sobre esta colaboración, que elevó el éxito de la canción a otro nivel.

Feid colabora con Maluma en su último estreno Mojando Asientos, un tema que Papi Juancho tocó ayer mismo en su concierto en el WiZink Center de Madrid. "Él me llamó el año pasado, yo estaba ensayando para una gira y me dijo 'niño tengo una canción y siento que vos rompés en el tema", cuenta.

Antes de grabar el videoclip con Maluma sufrió un accidente y no le quedó más remedio que salir convaleciente en el clip. "Tuve un accidente de moto en diciembre, salgo con bastón y cojeando", apunta entre risas. Aun así, el resultado no quedó nada mal. Incluso Maluma se anima a utilizar el bastón y perrear con él.

Pero cuidado porque la vida es muy larga y Feid nos asegura que tiene muchos más proyectos además de la música. No descarta incluso estudiar una carrera universitaria.

