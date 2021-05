Wes Anderson (Joaquín Reyes): "Chinchón es mucho mejor que Texas para rodar un wéstern, por eso he venido"

Joaquín Reyes se ha tomado la poción multijugos que Hermione le hizo a Harry Potter para convertirse en Wes Anderson, uno de los directores de cine con mayor reputación de Hollywood.

"Los que estamos en el cine estamos para contar historias, en mi caso de gente lánguida y pija", asegura el cineasta, que señala que aunque él es una personaje genial, siempre tiene que estar tratando con "gentecilla vulgar que critica lo que hago".

"Es muy difícil ser yo en un mundo donde la gente es tan vulgar", asegura el artista, que nos cuenta que las cosas que no tienen simetría le dan mucho "asco". Sin duda, Anderson se tiene en un alta estima donde la humildad brilla por su ausencia. "La gente que bebe la cerveza y luego echa la colilla en el bote, por ejemplo, un asco", exclama.

Con ese refinamiento que se trae, cualquiera diría que Anderson nació en Texas, donde allí lo que más se hace es mascar tabaco. "Texas es como Toledo aquí", desvela el director de cine, que revela que de pequeño que iba a una escuela muy pequeñita, con un jardín simétrico, un camino que serpenteaba y todos esos tópicos que vemos en sus películas. "Sophia Coppola venía conmigo a clase y es más guay que toda España junta. Mis amigos revientan el guayómetro, un aparato que tenemos para medir lo guay que eres", asegura.

La nueva película de Anderson se rodará en Chinchón, una localidad que tiene "un anís buenísimo" y que es "preciosa" pero que no se va a apreciar en el film. "Voy a taparlo todo, es un western y no se va a ver nada de Chinchón. Estuve por todo Texas y no encontré la localización para un wéstern, pero en Chinchón sí, por eso me he venido", asegura el cineasta, que se ha traído a Bill Murray para el proyecto. Se rodará en los meses de junio, julio y agosto.

¿Contratará a algún actor español? "Es que me gusta que los actores vocalicen aunque hablen lento. Mario Casas es una máquina a la hora de transmitir, saca la caja de los matices y te quedas flipado. Lo que pasa es que está tochísimo, cada vez más, y le tienen que pintar los ojos con croma para rebajar el volumen de su torso", explica.

Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 58:

