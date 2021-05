Melinda Gates (Joaquín Reyes): "Bill y yo tenemos tres hijos, los mellizos XP y Vista, y luego está 2000"

Joaquín Reyes en yu // yu No te pierdas nada

Melinda Gates todavía es esposa de Bill Gates pero el anuncio de su separación pone sobre la mesa el que será uno de los divorcios más millonarios del mundo. El fundador de Microsoft es un auténtico filántropo y su mujer nos cuenta cómo es la verdadera cara. ¿Discutían mucho? "Tenemos una puerta solo para portazos", asegura.

"El nivel de insultos llegó muy alto. Le dije 'gilipipas' y él me dijo que ya no hacía doble click, así que yo le dije que era un error de sistema 404 y que no podíamos reiniciar nuestra relación", confiesa. "Nosotros nos expresamos así, de hecho una vez empezó a hacer el ruido de los wifi antiguos", desvela la mujer.

¿Habrá un Tinder privado para que las grandes fortunas puedan encontrar el amor? "Sí, se llama Sexy Milloners, y te criba, porque hay millonarios de chichinabo. Yo fui a GlobalCaja el otro día y tenemos 2 mil millones de dólares, los he visto en la cartilla pero hay que repartirlos", asegura.

"Tenemos tres hijos, los mellizos XP y Vista y luego está 2000. Hicimos un power point para contarles que nos divorciábamos", cuenta la empresaria, que les ha dicho a sus hijos que tienen que valerse por sí mismos y que solo les vamos a dar 10 millones de dólares a cada uno. "Uno se ha hecho una casa de paja, otro de madera y otro de ladrillo", cuenta. ¡Como los tres cerditos!

