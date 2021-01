Hugo Cobo: "Faltaba al colegio por escribir canciones"

Empezamos el 2021 en 'yu Music' con la visita de Hugo Cobo, que viene a presentarnos Doleré, su álbum debut que lanzó a principios de diciembre y con el que se siente "orgulloso y satisfecho" "después de tanto tiempo trabajando" y ver que ha "tenido tanta repercusión".

El disco está formado por cinco canciones que han nacido de "vivencias y de lo que veo", como él mismo explica y añade que "hago las canciones para que la gente las escuche y se las lleve a su terreno".

Por otro lado, Hugo Cobo nos ha explicado que el título del álbum se le ocurrió en un taxi: "me llevaban a una sesión de fotos y mi AR me dijo que teníamos que pensar en el nombre del disco y la primera palabra que se me ocurrió fue 'doleré' y, tras darle varias vueltas, le pillé cariño".

"Estoy haciendo lo que yo quería hacer, no quería fijarme en un solo estilo", dice el cantante que define su LP como un trabajo amplio, formado por diferentes estilos porque él ha crecido escuchando "de todo, desde flamenco hasta pop o rock, soul…" y reivindica que "hay que escuchar de todo y consumir de todo".

Asimismo, una de las cosas que más le gusta a Hugo Cobo es componer, algo que ya hacía cuando era pequeño. "Faltaba al colegio para escribir canciones", confiaesa, y explica que su madre le dejaba porque veía que era su futuro. Y, por otro lado, recuerda que ha tenido que luchar para conseguir llegar donde está ahor: "No me he quedado parado en casa, he ido cantando por todos sitios".

Su talento es más que evidente y para despedirnos, Hugo Cobo interpreta en directo 'Sirena':

