Javier Botet y Bruna Cusí presentan 'La Reina de los Lagartos': "Es una comedia romántica apocalíptica"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Javier Botet y Bruna Cusí / yu, no te pierdas nada

¿Cómo definirían 'La Reina de los Lagartos'? El trailer no es que de muchas pistas... "Para mí es una comedia romántica, pero es apocalíptica", explica Bruna Cusí, que asegura que uno de los protagonistas es de otro planeta. "Todos los días hacíamos cinco horas de maquillaje alienígena", dice Botet, que también ha aprendido a bailar. "Hay un escenón de baile muy guay".

El metraje también es particular... ¡Es solo una hora y tres minutos de película! Además no había un guion al uso... "Recibimos una especie de guion sin dialogar, donde se contaba lo que pasaba en cada escena. Te dan ideas que puedes coger o no... Había mucha libertad", cuenta Bruna. "Para un actor es genial poder jugar de la manera más abierta posible", dice Javier, que se ha especializado en hacer personajes muy particulares. "Este es un alienígena diferente, cambio de registro aunque sigo haciendo de un alienígena". ¡Es algo parecido a un largarto! ¿Un reptiliano entonces? ¡Habrá que verla!

👉 Puedes ver a Javier Botet y Bruna Cusí en el minuto 30:

