Joaquín Reyes es Justin Bieber: "Tengo tanto dinero que tengo un gueto en mi vestidor"

Joaquín Reyes no ha querido perderse el último programa de yu, No te pierdas nada. Durante años, se ha transformado en infinidad de personajes famosos de todo el planeta. Eso sí, todos con su toque manchego.

En esta ocasión, antes de que se transforme en algún personaje famoso, Ana Morgade y Valeria Ros han querido darle lugar en su sección a él mismo, sin ninguna máscara delante.

A la pregunta "¿cómo estás?", Joaquín intenta ponerse serio: "He intentado deprimirme muchas veces y nunca lo he conseguido. No me sale estar deprimido". Más en serio, el cómico ha asegurado estar muy contento de este viaje donde ha podido desarrollar sus "chorradas". "Me lo he pasado genial, ha sido maravilloso", ha concluido.

Justin Bieber hace las paces con 'yu, No te pierdas nada'

Uno de los momentos más comentados de la historia del programa fue cuando, antes de aterrizar en Europa FM, Justin Bieber visitó el plató y digamos que no terminó de pillarle el rollo, abandonando la entrevista antes de terminar.

Por este motivo, Joaquín Reyes no podía despedirse de otra manera que volviéndose a transformar en Justin Bieber para hacer las paces con el programa. "Morgade, ya sabes que yo tengo el umbral del agobio muy muy bajo. Se me pone 'mala virgen' en ná".

Años después, mucho más calmado, Justin Bieber nos cuenta qué pasó. "Os quería pedir perdón. Yo venía del jetlag, venía drogado... ¡No! Ese era el problema, que venía de bajona, de empalmada... Y se me hizo cuesta arriba aguantar a esos dos zanguangos", ha revelado, confesando que de El Hormiguero no se pudo ir porque lo ataron a la mesa.

El consejo para los yusers de Justin Bieber

¿Y por qué Justin quiere huir constantemente de todo? "Porque cuando eres millonario, rico, famoso, exitoso, atractivo... nada te satisface. ¿Un atardecer en Formentera? No me gusta. ¿Una chica guapa con conversación? También le pongo pegas".

De hecho, tiene tanto dinero que tiene un gueto dentro de su mansión: "Pero no tengo el gueto en el cobertizo, lo tengo en el vestidor. Tengo trinitarios y ñetas en el vestidor. A veces me he ido a vestir y tengo que ir rápido porque hay peleíllas":.

Por último, un consejo a todos los yusers: "Se dice que si persigues tu sueño con esfuerzo lo consigues. No es verdad. Que rebajen sus expectativas, que se conformen con un trabajillo para ir tirando, una pareja que al tumbarse, cierre los párpados y ya está".

Disfruta de la imitación de Joaquín Reyes a partir del minuto 11.50