Lorena Castell, Bnet, Rizha, Roi y Sandra Delaporte, en la última batalla de 'Adivina la canción"

Lorena Castell y Bnet, que cada domingo nos ayudaban a superar —o no— la resaca del fin de semana con yu, Music, aparecen en el último programa de yu, No te pierdas nada acompañados del resto de colaboradores: Sandra Delaporte, Roi y Rizha.

Y ahora que se acaba yu Music, Ana Morgade tiene una pregunta para Lorena Castell: ¿Lorena C va a volver? ¡Pues no lo sabremos! Porque como siempre, Lorena aprovecha para hacer un poco de promoción de sus otros business.

Sandra Delaporte, por su parte, sigue sin entender cómo la llamaron para el programa: "Yo vine aquí dividendo 'no entiendo por qué me han traído aquí', porque no soy cómica, ni hago risa. Hago canciones". Pero nosotros sí que nos hemos reído muchísimo con ella.

Roi ha querido hacer una mención especial al equipo de guion, que han permitido que llegase sin nada preparado y aún así salga el programa adelante.

El equipo de 'yu, Music', a prueba en 'Adivina la canción'

Adivina la canción es la sección a la que se enfrentan todos los invitados del yu, Music y ahora ha llegado el momento de poner a prueba su equipo: Lorena y Bnet contra Roi, Rizha y Sandra.

Tranquilísimo, de C. Tangana e Israel B; Por una vez más, de Roi, Te felicito, de Shakira y Rauw Alejandro; Uno más uno son siete, de Fran Perea, Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto... ¿Quién tiene el oído más afinado?

Puedes volver a ver a los chicos de yu,Music a partir del minuto 1.04.00